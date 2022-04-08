البريمو.. مطبخ «مروة» الرمضاني لإفطار أهالي البدرشين: أكل هيجيلك لحد باب البيت

يبدو الأمر صعب تحقيقه في بدايته، مراحل عدة عليها اجتيازها بداية من جمع التبرعات وطهي الأكل والتعبئة حتى التوزيع على المستحقين من الأهالي، لكن «طاقة الخير» التي تكمن في قلب «مروة الدالي»، كسرت حاجز الصعب، بعد أن فكرت في تدشين «فريق الخير» لمساعدة المحتاجين من أهل منطقتها حتى لا تترك محتاجًا يواجه الجوع في شهر الكرم رمضان.

«بنجمع فلوس من المتبرعين ونبدأ نعمل وجبات على عدد أفراد الأسر المحتاجة طول شهر رمضان»، تقول ابنة منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة في بداية حديثها لـ«الوطن» عن مبادرتها التي تميزت بها في منطقتها في شهر الصيام كل عام.

توزيع وجبات الفطار على المنازل في رمضان

عشرات من الأسر المحتاجة في قرى منطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، لم تعد قادرة على تلبية مطالبها واحتياجاتها اليومية، فخصصوا تبرعاتهم هذا العام لمساندة محدودي الدخل في محنتهم، وأعدوا كراتين من المواد الغذائية المتنوعة وخصصوها لهم قبل حلول شهر رمضان الكريم، مجانًا دون أي مقابل.

الشعور بالحرج الذي يبدو واضحًا على وجوه بعض المحتاجين من الحصول على وجبة الإفطار المجاني، دفع «مروة» والقائمين معها على المبادرة السنوية لوضع ضوابط لتوزيع الطعام: «بنعمل حصر للأسر المحتاجة ونروح لهم نوزع عليهم عشان نرفع عنهم الحرج».

تعتمد «مروة» وفريقها على التبرعات المادية من الأهالي، لشراء وطهي الطعام بأصناف متنوعة: «بنجمع فلوس كل سنة من قبل رمضان بحوالي شهر عشان نقدر نكفي كل عدد الأسر المحتاجة بوجبات متنوعة».

عشرات المتبرعين يرحبون بالمبادرة

«بدأنا المبادرة من سنين كتير كل سنة قبل بداية رمضان بنخصص مقر جمعية خيرية في البدرشين ونعمله مطبخ خيري نطبخ فيه وجبات الفطار للأهالي»، تستكمل صاحبة فكرة المبادرة الخيرية، حديثها عن العادة السنوية التي جذبت العشرات من المتبرعين من الأهالي ووثق فيها العشرات أيضا من المحتاجين: «كمان بنفرح الأطفال بفوانيس قبل رمضان».