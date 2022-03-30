توزيع 19 ألفا و500 كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجا في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وصول 19 ألفا و500 كرتونة تحوي مستلزمات رمضان، لتوزيعها على الأيتام والأسر الفقيرة من خلال الجمعيات الأهلية من بنك الطعام المصري، باشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن الجمعيات الأهلية تسلمت من بنك الطعام المصري كراتين رمضان، لتوزيعها على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأيتام، بقرى المحافظة ومدنها، مؤكداً أن الكرتونه تتضمن سلعا غذائية متعددة.

االدفعة الأولى

وأضاف «مسلم»، أن الـ19 ألفا و500 كرتونة مضان هي دفعة أولى خلال الشهر الجاري، وستتوالى الدفعات الأخرى تمهيدا لتوزيعها على المستحقين من الفقراء والأيتام، مشيراً إلى هناك مراقبة لتوزيع الكراتين على المستحقين من خلال لجان توزيع.

يذكر أن كفر الشيخ ستتسلم عددا من كراتين رمضان لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة في إطار دعمهم خلال شهر رمضان الكريم، حيث تشمل الكراتين الكثير من المواد والسلع الغذائية الاساسية التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم.

كما ستوزع جمعية الأورمان الخيرية آلاف الكراتين على الأكثر احتياجا، بالتعاون مع المحافظة ومديرية التضامن، وذلك من خلال لجان مشتركة والجمعيات الخيرية وبيوت المال المنتشرة في المحافظة.

وتقوم مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشبخ بحصر المستحقين من الأسر الأكثر احتياجا، وإعداد الكشوف التي ترد من الجمعيات الخيرية لضمان سرعة التوصيل وإعطاء الدعم لمستحقيه، بعد فحص الكشوف المقدمة من الجمعيات لإدارات التضامن.