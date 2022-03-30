حملات تفتيشية مكثفة للتأكد من توافر السلع وضبط الأسواق بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قيادات العمل بالمحافظة ومسؤولي الجهاز التنفيذي بالمراكز والقرى والنجوع، بضرورة تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتماماً خاصاً بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

تكثيف الحملات على الأسواق مع حلول رمضان

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف حملات الرقابة على الأسواق خلال هذه الفترة، تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم، بما يضمن عدم تخزين السلع واحتكارها، ومواجهة أي ظواهر سلبية من الممكن أن تحدث، لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بحقوق وصحة المواطنين، دون تهاون أو تقاعس، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فيما يتعلق بتوزيع السلع والمواد الغذائية، وإنشاء معارض وشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بمختلف مراكز المحافظة.

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ أسيوط لجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء المهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان، المستشار القانوني للمحافظة، ووكلاء الوزارات ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام والمشاريع وشركات المرافق ومديري إدارات المرور والحماية المدنية.

تقديم كافة سبل الدعم لأعمال توريد القمح

وأكد محافظ أسيوط على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل وحل أي معوقات من الممكن أن تواجه عملية توريد محصول القمح كما هو مقرر، موجهاً مديريتي التموين والزراعة بالتعاون وتضافر الجهود بشأن موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية في هذا الشأن، لافتاً إلى التأكيد على إجراءات وآليات التوريد من جانب المزارعين على أرض الواقع، والعمل على سرعة صرف المستحقات المالية لهم نظير توريد المحصول، لتحقيق المستهدفات من هذا الموسم، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية.

الحفاظ على الطرق والشوارع وأملاك الدولة

وشدد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، على أهمية الحفاظ على الطرق والشوارع الداخلية والسريعة، خاصةً المرصوفة، وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلاف أو تكسير لهذه الطرق، على أن يتم اتخاذ أقصى العقوبات في حالة مخالفة هذا الأمر، لافتاً إلى تكثيف العمل بوحدة المتغيرات المكانية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ورؤساء المراكز والأحياء، لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو مخالفات البناء، أولاً بأول قبل تفاقمها.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حزم

كما توعد المحافظ بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حزم ودون تهاون، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، للانتهاء من الإجراءات والخطوات المتبقية لتحرير باقي العقود للمتقدمين بتقنين أوضاعهم، ودفع العمل بما يحفظ حق الدولة.