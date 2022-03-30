تطعيم 979 ألف طفل ضد الشلل بالمنيا.. 2828 فريقا طبيا ثابتا ومتحركا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لليوم الرابع والأخير، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث تستهدف الحملة الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وحرصا على سلامة وصحة الطفل المصري.

متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، تطعيم 978606 طفلا منذ بداية الحملة حتى اليوم الثالث، بنسبة تغطية تصل إلى 97.7%من إجمالي المستهدف، والذي يبلغ 1001758 طفلا.

وأضاف أنه يتم متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف، وإزالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة والوصول إلى جميع الأطفال بالمراكز والقري، مؤكداً على توحيد كافة الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة.

الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال

ناشد وكيل الوزارة جموع المواطنين بضرورة تطعيم ابنائهم ضد شلل الأطفال والتجاوب مع جميع الفرق الطبية لمساعدتهم في تنفيذ المهام حفاظاً على صحة وسلامة أبنائهم ووقايتهم من هذا المرض و للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي، إن الحملة يتم تنفيذها من خلال 2828 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، مشيراً إلى انه يتم التنبيه على الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتطلق مديرية الصحة قوافل طبية وعلاجية مجانية تستهدف جميع القري الأكثر احتياجا التي تبعد 15 كيلو مترا عن أقرب مستشفي مركزي أو عام ضمن مبادرة حياة كريمة للاهتمام بصحة المواطنين.