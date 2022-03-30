اختيار النائبة آيات الحداد عضوا باللجنة الاستشارية للمجلس العربي

تقدم المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة اليوم، بتهنئة إلى الدكتورة آيات الحداد بمناسبة اختيارها كعضو اللجنة العربية الاستشارية بالمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، وهو العضو المنتدب بهيئة ميثاق الأمم المتحدة، كما تم اختيارها كممثل الشبكة العربية.

تنمية وتفعيل المسؤولية المجتمعية

ومن الجدير بالذكر أن المجلس العربي هو المجلس الاول من نوعه والذي يعمل على تعزيز وتنمية وتفعيل المسؤولية المجتمعية للشركات كحجر الأساس في كافة أعمال التنمية المستدامة والتي هي الطريق الأمثل لخلق مجتمع متفاعل وبيئة أعمال مسئولة وداعمة للنمو المرتقب على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في ذات الوقت كنقطة الإنطلاق الأساسية لخلق مجتمع يخطو بثبات نحو العالمية ودعم استحقاقات شعوب المنطقة الرامية للتقدم والازدهار ودفع عجلة الاقتصاد للامام للمواطن العربي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وتماشيا مع عالم ما بعد كورونا ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية

كما تعد الشبكة العربية للمسؤولية المجتمعية للجامعات اول منصة للجامعات العربية معنية بأنشطة المسؤولية المجتمعية وتعمل تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية بهدف ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية للطلاب لدى المجتمع الجامعي من أساتذة وطلاب وإداريين بما يتماشى مع متطلبات هيئات الاعتماد الدولية

ذكر أن الدكتورة آيات الحداد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو في الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.