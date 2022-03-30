تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب والاستيلاء على 150 ألف جنيه لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم بقتل أحد الأشخاص على طريق أوتوستراد المعادي، بعدما أوهمه بإمكانية إلحاقه ضمن دفعة الضباط المتخصصين، واستولى منه على مبلغ مالي 150 ألف جنيه، لجلسة الغد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

المتهم حصل على 150 ألف جنيه من الضحية ثم تخلص منه

وجاء في أوراق القضية، أنه في يوم 18 ديسمبر من العام الماضي، قام المتهم «مصطفى. ي» بقتل أحد الأشخاص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعدما بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليه بعدما اتفق معه على مقابلته على طريق أوتوستراد المعادي، وأن يحضر معه 150 ألف جنيه.

وذكرت التحقيقات أن المتهم أوهم الضحية بإمكانية إلحاقه ضمن دفعة الضباط المتخصصين، وعند رؤيته ترجلا في مكان بعيد عن الأعين وانقض عليه حتي فاضت روحه، وتركه جثة هامدة وسرقة المبلغ المالي منه.

وقد اقترنت هذه التهمة بتهمة أخرى وهي حيازة سلاح أبيض، بغير ترخيص من الجهة المختصة.

العثور على جثة ملقاة على الطريق وبها عدة طعنات

بداية الواقعة، كانت بتلقي قسم شرطة المعادي، بلاغًا من عدد من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة على الطريق وبها عدة طعنات، وبعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية من القسم لمكان الواقعة، وتبين صحتها، وبمراجعة كاميرات المراقبة أظهرت المتهم بصحبة المجني عليه، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة له، جرى القبض عليه، واعترف تفصيليًا بجريمته.