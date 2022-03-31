خطة «العناني» للترويج للسياحة الدينية.. «توثيق وترميم وتطوير»

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن العمل انتهى بشكل كامل في ترميم ورفع كفاءة مسار رحلة العائلة المقدسة والذي يضم 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كم ذهابا وايابا من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة المقدسة مجموعة فريدة ومهمة من الآثار ما بين كنائس وأديرة وآبار مياه بخلاف مجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع.

خطة الاهتمام بالسياحة الدينية

وأوضح وزير السياحة والآثار في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للاهتمام بالسياحة الدينية حيث قامت بعدة إجراءات لتوثيق وترميم وتطوير محطات رحلة العائلة المقدسة، وشهدت الأعوام القليلة الماضية الانتهاء من ترميم كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، كما تم الانتهاء من دير الأنبا بيشوي، وانتهى العمل بالكامل في أعمال ترميم كل من كنيسة الرهبان والقلالي الأثرية الملاصقة للسور الجنوبي والطاحونة الأثرية، كما تم الانتهاء من ترميم كنيسة الأنبا بيشوي من أعلى السطح وكذلك الجدران من الخارج

وأشار إلى أنه انتهى العمل بأعمال ترميم كنيسة السيدة العذراء مريم الشهيد أبانوب بسمنود، كما تم الانتهاء من ترميم كنيسة العذراء الأثرية وكنيسة الأربعين، ودير البراموس، حيث تم الانتهاء من ترميم الكنيسة الرئيسية، كما تم الانتهاء من ترميم الجزء الشرقي من السور الأثري للدير.

مشروع التجلي الاعظم

وتابع العناني: «لا يقتصر الاهتمام على مسار العائلة المقدسة فقط بل تخطاه للاهتمام بالمواقع الدينية بسانت كاترين والتي تشهد عملية تطوير كاملة تقدر تكلفتها بالمليارات مع الحفاظ على الطابع الروحاني والأثري والتراثي والطبيعي لمحمية سانت كاترين ليكون مشروع التجلي الأعظم نموذج هام وفريد لواحدة من أقدس البقاع على وجه الأرض».

واشار وزير السياحة والآثار إلى أن العمل يجري لاستهداف اسواق سياحية وواعدة منها كازاخستان، والتي تعد جزءًا مهمًا من السياحة الدينية.