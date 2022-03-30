ريم مصطفى تكشف كواليس مسلسلها الرمضاني «سوت»: «مشهد مش هنساه»

قالت الفنانة ريم مصطفى، إن بدايتها كانت في مسلسل هبة رجل الغراب، وحققت نجاحا كبيرا، وتم عرضه في 7 دول مختلفة، لافتة إلى أن مسلسل «سوت» في دراما رمضان 2022 يكون جديدا، مؤكدة أن شهر رمضان يشمل أعمال درامية مكثفة جدا.

تجهيز ديكور رمضان في المنزل

وأضافت «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على فضائية «CBC» المذاع مساء اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عز الدين، أنها تجهز ديكور رمضان بنفسها، وتحب الجلوس في المنزل خلال الشهر الكريم، وتطبخ بشكل يومي إذا لم يكن لديها تصوير، مشيرة إلى أنها تجيد طبخ الأرز والملوخية والرقاق والشوربة.

كواليس مسلسل «سوت»

وأوضحت ريم مصطفى، أن فريق عمل مسلسل «سوت» بطولة آسر ياسين يحب بعضه، والجميع يريد إخراج المسلسل في أحسن صورة، مشيرة إلى أنها تضحك كثيرا خلال التصوير بسبب المواقف الكوميدية التي تحدث خلال التصوير.

وأشارت إلى أن هناك مشهدا في مسلسل «سوت» بالحلقة الـ 18 لا تنساه، مشيرة إلى أن استايلست العمل بذلت مجهودا كبيرا فيه، متابعة: «إحنا لسه بنصور، خلصنا 10 الصبح النهارده ومش عارفة هشوف مسلسل إيه في رمضان بس هحاول أتابع كل الأعمال».