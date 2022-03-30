سعر كيلو الفستق في مصر 2022.. عروض مختلفة للكاجو واللوز

يحرص الكثير من المواطنين خلال تلك الأيام على شراء العديد من الأصناف المختلفة من ياميش رمضان، خصوصا المكسرات، والتي تختلف أصنافها في السوق المحلي، ما يجعلهم يبحثون عن سعر كيلو الفستق في مصر 2022 في المحلات التجارية والأسواق المختلفة، كما وفرت الدولة الكثير من الأماكن والمنافذ التي يجرى بيع ياميش رمضان بها بأسعار مخفضة، مثل معارض «أهلا رمضان» المنتشرة حول جميع محافظات مصر.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنين بشكل يومي، نستعرض خلال هذا التقرير سعر كيلو الفستق في مصر 2022، فضلا عن أسعار الكاجو واللوز في معارض «أهلا رمضان»، والتي جاءت كالتالي:

سعر كيلو الفستق في مصر 2022

سعر الفستق في المجمعات الاستهلاكية

وصل سعر كيلو الفستق في مصر 2022 بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية لـ250 جنيها.

سعر الفستق في معارض أهلاً رمضان

بلغ سعر كيلو الفستق في معارض أهلا رمضان المنتشرة بجميع محافظات مصر، إذ يبلغ الكيلو من النوع الإيراني الحصى 250 جنيها.

وبعد ارتفاع الكثير أسعار الكثير من الأصناف المختلفة في ياميش رمضان، يضطر المواطنين إلى شراء أسعار الياميش والفستق بشكل خاص بكميات صغيرة، حتى يستطيعون شراء أصناف مختلفة من الياميش.

سعر كيلو الكاجو في المحلات التجارية

يبدأ سعر كيلو الكاجو في المحلات التجارية من 280 جنيها حتى 400 جنيه، ويحدد ذلك بناء على جودة الكاجو.

سعر كيلو اللوز في مصر 2022

أما سعر كيلو اللوز في مصر 2022 يتراوح بين 280 و320 جنيها، فيما يصل سعر كيلو المحمص منه لـ350 جنيها، وكيلو المقشر من كيلو اللوز بين 290 و320 جنيها.