لو طفلك مصاب بـ«التوحد» وعاوز تقص شعره.. 6 نصائح مهمة عند الحلاقة

حلاقة الرأس للأطفال من الأمور التي تثير التوتر والقلق عند الآباء، بسبب المخاوف التي تنتاب الصغار، فضلا عن حركاتهم المستمرة، لكن ماذا لو كان الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل التوحد أو الطفل المنغولي، كيف يمكن التعامل معهم في تلك الحالة؟.

صالون حلاقة الأطفال يجب أن يختلف عن البالغين، كما يقول «رضا ميمو» أحد الأشخاص الذين يعملون بمهنة الحلاقة للأطفال، مضيفًا أن الكثيرين يلجأون إلى أن تكون الكراسي تشبه عربات ملاهي، وشاشات التلفاز التي تلهي الطفل وتجعل قص الشعر عملية ممتعة.

نصائح خلال قص شعر الأطفال

وأضاف «ميمو» أن الطفل العادي يواجه مشاكل متعددة خلال قص الشعر، منها الخوف والحركة، لذلك يلجأ إلى استخدام التلفاز أو المرايات حتى يتمكن من رؤية نفسه، كما أنه يجب تشجيع الطفل من خلال الهدايا، مدحه أمام الآخرين، كل تلك الطرق تجعل الحلاقة محببة إليه.

نصائح خلال قص شعر الطفل المتوحد

أما عن الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة وبالأخص أطفال التوحد، فيقول ميمو إن هناك صعوبة بالغة في السيطرة على انفعالاتهم، فبمجرد لمس الشعر فقط دون أي إجراء يبدأ الطفل بالصراخ والعصبية، لذلك فهؤلاء يجب أن تكون هناك معاملة خاصة معهم.

وعن أبرز النصائح التي يجب اتباعها عند قص شعر طفل مريض بالتوحد، قال رضا ميمو، إذا كان الطفل يدخل المكان للمرة الأولى، فننصح الآباء بضرورة تهيئة الطفل قبل إحضاره إلى صالون الحلاقة، من خلال لعب دور الحلاق في المنزل، وجعله يجلس على كرسي عال وينظر للمرآة وتمشيط شعره، حتى يعتاد على تلك العملية.

إحضار الطفل إلى صالون الحلاقة يجب أن يكون في حالتين، إما أن يكون الطفل قد نام بشكل جيد وحصل على طعامه حتى يمكن التعامل معه، أو أن يكون على وشك النوم، ويجرى وضعه على كرسي مخصص يقوم بعدها المختص بقص شعره.

يجب على الأم أو الأب إخبار الموظف بكافة تفاصيل حالته، بالإضافة إلى كل ما تريد في قص شعر الطفل، مثل إزالة جزء معين، إطالة جزء آخر من الشعر، حتى يتمكن من معرفة ما سيقوم به.

يجب أن يعتاد الطفل على المكان قبل أن يبدأ في قص الشعر، ويجب الانتباه إلى ما يحب، فأحيانا بعض الصغار يميلون إلى التليفونات وفي تلك الحالة يمكن إعطاؤهم التليفون كإلهاء، في حين يعمل الحلاق بشكل سريع.

في بعض الحالات قد نطلب من الأم إحضار بعض الألعاب والقصص التي يفضلها الطفل معه.

خلال قص الشعر للطفل المتوحد، يجب أن يتواجد أقرب شخص له بجانبه، وهي غالبًا الأم التي تقوم بتهدئة الطفل، ويمكنها أن تعطيه بعض الحلوى أو الأطعمة التي يحبها.