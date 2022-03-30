بأقل من 10 جنيهات.. سلع غذائية أساسية يمكن شرائها

أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الكريم، وتستعد الأسر المصرية لشراء احتياجاتها من السلع الغذائية، وخاصة البقوليات مثل الأرز والمكرونة والفول وغيرها من الأطعمة اللازمة في البيوت المصرية، فكيف يمكن الحصول عليها بسعر أقل من 10 جنيهات.

وتستعرض بوابة «الوطن» أنواع السلع غذائية أساسية بسعر أقل من 10 جنيهات، وأماكن الحصول عليها، في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار اليوم:

سلع غذائية بسعر لا يزيد عن 10 جنيهات

وهناك العديد من السلع الغذائية التي يمكن الحصول عليها بسعر لا يزيد عن 10 جنيهات، وهي كالآتي:

كيلو الأرز 8 جنيه مصري.

كيس الفول 9.50 جنيه مصري.

سعر السكر وزن كيلو 10 جنيهات.

سعر الدقيق وزن كيلو جرام نحو 10 جنيهات.

كيس المكرونة وزن 400 جرام بسعر 3.5 جنيه.

كيس اللوبيا 9 جنيهات.

علبة السمن وزن 350 جرام بسعر 9 جنيهات.

بلح وزن كيلو جرام بسعر 8 جنيهات.

القمر الدين المصري بسعر 7.5 جنيه.

أين يمكن شراء السلع الغذائية بسعر مخفض؟

ويمكن الحصول على تلك السلع بأسعار مخفضة من خلال منافذ «مبادرة كلنا واحد» ومعارض «أهلا رمضان»، والتي تعمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

وانطلقت المبادرة في 15 مارس الجاري، وبحسب المعلن من القيادات المصرية، فأنها تستمر لمدة 30 يومًا، أي أنها تنتهي قبيل منتصف شهر رمضان تقريبًا، وتباع بها جميع السلع الغذائية الرئيسية بسعر مدعم، لمواجهة الظروف الاقتصادية في البلاد، وتتراوح نسبة التخفيضات داخل المبادرة ما بين 30 إلى 60% على كافة السلع، كما يشارك بها عدد كبير من سلاسل المحلات التجارية الكبرى.

وهناك أقسام خاصة بكل أنواع السلع، بداية من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن، والأسماك، فضلا عن ياميش رمضان الذي يباع بتخفيض عن أسعار السوق الخارجي، حيث يتراوح سعر عين الجمل ما بين 80 إلى 90 جنيهًا.