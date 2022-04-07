صانع البهجة.. بطل «المغامرون الخمسة» يستعيد ذكرياته بعد 20 عاما

«نوسة لوزة تختخ عاطف محب.. تابع ومخمخ غامر وحب» كلمات أغنية مفعولها وقع كالسحر على نفوس جيل كامل ارتبط معها بذكريات شهر رمضان المبارك وبالتحديد لحظة الإفطار عقب انطلاق المدفع، حيث يجلس الأطفال بشغف أمام شاشة التلفزيون ليتابعوا الحلقة الجديدة من المسلسل الكارتوني «المغامرون الخمسة».

ذكريات «المغامرون الخمسة»

فكرة المسلسل البوليسي «المغامرون الخمسة» تتمحور حول 5 شباب يحلون الألغاز ويكشفون الجرائم، أبرزهم «محب»، الذي أدى صوته الفنان محمد محمود، قبل 20 عاما وبالتحديد عام 2002.

«الوطن»، تستعيد ذكريات المسلسل الكارتوني مع الفنان محمد محمود الذي عمل بمهنة الدوبلاج مع التلفزيون المصري في ذاك الوقت: «كانوا عاملين قسم خاص ليه ومبنعملش حاجة غيره».

محمود: «قدمنا أعمال تترك قيمة هادفة»

مسلسل «المغامرون الخمسة»، من الأعمال الكارتونية التي تركت بصمة كبيرة على جيل كامل من الأطفال وقتها، إذ كانت تستهدف كغيرها من مسلسلات كارتون التلفزيون المصري حينها، تقديم رسائل خاصة للأطفال تنمي الأخلاقيات والتعاليم الحسنة، حسبما ذكر محمد محمود مقدم شخصية «محب»، لافتا إلى أنهم كانوا يعملون يوميًا داخل قسم الدوبلاج ولمدة عامين تقريبًا، لتقديم أعمال كارتونية تترك قيمة هادفة في النشأ.

قلة الأعمال الكارتونية حاليا وعدم تأثيرها في الأطفال كما في السابق يرجع لعدة أسباب من بينها توفر التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في أيدي غالبية الأطفال، بحسب «محمود»، وهو ما جعل الطفل يختار ما يناسب اهتماماته في أي وقت، وهو أمر مضر في كثير من الأحيان، إذ لا يستطع الطفل اختيار ما ينفعه أو يناسبه بسبب قلة خبرته وصغر سنه، بعكس مسلسلات الكارتون التي كانت تركز على رسائل محددة للأطفال.

صوت الشخصية الكارتونية

تحديد صوت كل شخصية في العمل الكارتوني يرجع إلى تخيل الفنان المقدم لها بعد قراءته للسيناريو، حسبما أوضح صاحب شخصية «محب» مضيفا: «ببص على الشخصية وأشوف تفاصيلها ولونها ومكانها وبتخيل صوتها بإحساسي سواء عريض أو حاد أو غيره»، وبعدها يناقش الأمر مع المخرج الذي عادة ما يوافقه الرأي، خاصه وأنه قدم عدد كبير من أعمال الدوبلاج.

صفات هامة في فنان الدوبلاج

وتوجد صفات محددة يجب توافرها في فنان الدوبلاج أولها الخيال الثري، وأهمها تمكنه من اللغة العربية، خاصة وأنها كانت اللغة الرسمية لأغلب الأعمال الكارتونية وقتها وحتى الآن: «لو معندوش لغة عربية سليمة وبينطق صح هيعاني»، وهو ما كان متوفرًا في قسم الدوبلاج بالتلفزيون المصري الذي عمل على تسجيل حلقات مسلسلات الكارتون لمدة عامين تقريبًا، وأبرز الفنانين الذين شاركوا في تلك الأعمال «محمد محمود، حلمي فودة، طارق إسماعيل وأحمد خليل الشرقاوي».

مسلسل المغامرون الخمسة من إخراج طارق راشد، ومشير عبد الله، مخرج مساعد، وتأليف محمود سالم، وسيناريو وحوار أمل فرح، أٌنتج الجزء الأول منه عام 2002.