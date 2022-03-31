ربة منزل تتهم شقيق حارس عقار بهتك عرض ابنها في العجوزة

وجهت ربة منزل اتهامًا لشقيق حارس العقار الذي تقيم به في العجوزة، بهتك عرض ابنها وملامسة أجزاء حساسة أثناء لهوه ولعبه، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

هتك عرض طفل في العجوزة

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا يفيد تعرض طفل لهتك عرض في العجوزة، واتهام شقيق حارس عقار بارتكاب الواقعة، فكلف رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات.

القبض على المتهم

وتوصلت تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى صحة الاتهام، وأن شقيق حارس العقار يعمل حدادًا، يبلغ من العمر 21 سنة، هتك عرض طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وبضبط المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.