تفاصيل طلب شراء مدة تأمينية سابقة للعاملين لدى الغير

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمؤمن عليه التقدم بطلب شراء مدة في تأمين العجز والشيخوخة والوفاة، وذلك لفئة العاملين لدى الغير، وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

شروط شراء مدة تأمينية في التأمينات

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن هناك العديد من الشروط لشراء مدة تأمينية، وحساب مدة سابقة، ضمن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعية، لافتة إلى أن تلك الشروط تتمثل فيما يلي:

​- اشترطت التامينات الاجتماعية وفقًا لنص القانون أن تكون السنوات التي تُشترى سنوات كاملة.

- وضعت التأمينات الاجتماعية شرطًا أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام القانون.

- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، وغير خاضعة لأحكام القانون.

خطوات شراء مدة تأمينية للمؤمن عليه

حددت الهيئة القومية العديد من الخطوات لشراء مدة تأمينية، تتمثل فيما يلي:

- أول خطوة هي تقدم المؤمن عليه بطلب حساب مدة سابقة، وأوضحت التأمينات أن يجري تقديم الطلب على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

- يشترط أن يكون النموذج مكونا من أصل وثلاث صور، خلال فترة سريان التأمين عليه.

- يبدي الشخص المؤمن عليه الرغبة في طريقة حساب تكلفة المدة التي يجري حسابها، وتكون دفعة واحدة، إذ يتقدم خلال 12 شهرًا من تاريخ طلب حسابها أو الاشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.

- يمكن للمؤمن عليه، أداء الاشتراكات بالتقسيط، وذلك وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019.

- في حالة شراء المدة التقسيط يشترط أن يوافق صاحب العمل.

- في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة، أو التقسيط حتى سن الستين إذا رغب في ذلك.

- يوقع المؤمن عليه على نموذج شراء المدة التأمينية، بما يفيد علمه بالتكلفة سواء كانت نقدًا أو كانت بالتقسيط.