«قلب مطروح» يجرى 109 جراحات ناجحة لسكان المحافظة (صور)

أعلن الدكتور إبراهيم حرب، مدير مركز قلب مطروح، اليوم الخميس، أنّ المركز نجح خلال شهر مارس الحالي في إجراء 99 عملية قلب قسطرة، منها 55 قسطرة تشخيصية و44 علاجية، إضافة إلى إجراء 10 عمليات قلب مفتوح ليصبح إجمالي العمليات 109 عمليات قلب متنوعة على أعلى مستوى من المهارة، وهو الأمر الذي أدى لانخفاض نسب الوفاة.

دعم مركز القلب بمطروح

ووجّه مدير المركز التخصصي للقسطرة وجراحة القلب، اليوم الخميس، الشكر لمحافظ مطروح على متابعته ودعمه المستمر واللامحدود للمركز، بتوفير الاحتياجات اللازمة والدعم المعنوي للمركز وقطاع الصحة، الذي انعكس على نسب الإنجاز بالمركز وتقديم خدمة متميزة كسبت ثقة الأهالي ورفعت المعاناة عن المريض وذويه.

محافظ مطروح يشيد بعمليات القلب

وأشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بجهود مركز القلب والقسطرة التداخلية بمطروح، وزيادة معدلات الأداء بالمركز خلال الفترة الماضية، مع إجراء العديد من العمليات النوعية والدقيقة التي ساهمت في الارتقاء بالخدمات الطبية، وتقديم خدمات متميزة لأبناء مطروح بدلا من تكبد معاناة السفر خارج المحافظة.

وأكد محافظ مطروح استمرار تقديم أوجه الدعم للنهوض بقطاع الصحة في المحافظة والتيسير على المواطنين.

ويجري المركز التخصصي للقسطرة وجراحة القلب، جميع العمليات بالمركز الموجود بمجمع المستشفيات في مدينة مرسى مطروح، من عمليات قلب مفتوح وعمليات تركيب دعامات في القلب وعمليات قسطرة في القلب، حسب كل حالة، من خلال فرق طبية متخصصة في جراحات وأمراض القلب من استشاريين من معهد القلب ومن أطباء أخصائيين بمركز مطروح.