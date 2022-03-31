«القباج»: يجب تفعيل دور مراكز الاستشارات الأسرية قبل الذهاب للمحاكم

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك رسائل أساسية يجري العمل على نشرها من خلال برنامج «وعي» وتنمية الأسرة والتربية الإيجابية للأطفال، وحق الزوجة والزوج، وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية، وتنظيم الأسرة، مشيرة إلى أنه سيجري تشغيل مراكز للاستشارات الأسرية، حتى تكون مسؤولة عن تقديم كافة الاستشارات بخلاف محكمة الأسرة، قائلة: «عاوزين نشتغل على الاستشارات الأسرية؛ قبل ما نروح محاكم الأسرة من خلال نشر الوعي».

«القباج»: العمل على توعية الأسر

وأشارت «القباج» إلى أنه يجري العمل على توعية الأسر بكيفة التعامل مع ذوي الإعاقة وتنشئة الأطفال على احترام خلق الله، وكذلك التوعية بأضرار المخدرات، مؤكدة أن برنامج «وعي»، يعمل على نشر رسائل حول رفض التطرف والتعصب، وسد الفجوات، ووضع منهجية.

جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة «وعي» من أجل التنمية والحياة الكريمة، اليوم، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وكيل الأزهر: كل أمة لها أعرافها وهويتها

من جانبه، قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن كل أمة لها أعرافها التي تحفظ هويتها وتتوارثها الأجيال، ومصر تتميز بمجموعة من الصفات وفي مقدمتها الترابط داخل الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية الأكثر تمويلًا «حياة كريمة»، تهدف إلى تغيير حياة الكثير من المصريين، بما يكفل للمواطن حياته الكريمة، وبناء الوعي الحقيقي وضمان بناء الإنسان المصري.

وأشار إلى أن الأزهر نظم العديد من المبادرات منها اللجنة العليا للمصالحات والقضاء على عادة الثأر، وأنجزت هذه اللجنة جهودًا كبيرة في صعيد مصر، وجرى التعاون مع وزارات الدولة لتنفيذ برامج توعوية مختلفة، كما جرى مواجهة فوضى الفتاوى من خلال لجان الفتوى المنتشرة بكل مدن الجمهورية؛ لمواجهة الفتاوى التي تصدر عن غير المختصين، والحرص في لجان الفتوى أن تتسق هذه الفتاوى مع فتاوى دار الإفتاء، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية والإغاثية داخل مصر وخارجها، بحيث يتكامل القول الطيب مع الفعل الجميل.