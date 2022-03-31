ضبط 133 قضية حجب سلع غذائية وتنفيذ 92764 حكما قضائيا

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (133) قضية تموينية متنوعة من بينهم (7) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 163 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – أرز")، (101) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 33 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – أرز – تمور – أعلاف – أسمدة"– 12937 عبوة – 19250 قطعة – 1145 أسطوانة – 36500 لتر - قرابة 91 طن" أسمنت – حديد تسليح") ، وكذا (10) قضايا الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (أكثر من 211 طن "دقيق مدعم – سكر تمونى").. بإجمالى مضبوطات بلغت (قرابة 499 طن – قرابة 13 ألف عبوة – 19250 قطعة - 1145 إسطوانة بوتاجاز – 36500 لتر مواد بترولية) كان أبرزها الآتى:-

ضبط (المدير المسئول عن مطحن – بمحافظة القليوبية) لتصرفة فى كمية قدرها (أكثر من 134 طن دقيق بلدى) ببيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (أكثر من 109 طن "أرز أبيض – شعير") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها.. بحوزة (المدير المسئول عن مضرب أرز) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (مالك مركز لتعبئة السكر التموينى متعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الجملة – بمحافظة البحيرة) لتصرفة فى كمية قدرها (أكثر من 32 طن سكر تموينى مخصص لصالح لإحدى الشركات لتجارة الجملة) ببيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (34 طن حديد تسليح) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول ..بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة مواد البناء) بمحافظة القليوبية.

ضبط (قرابة 23 طن "دواجن - مقطعات دواجن – مفروم دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (قرابة 15 طن "لحوم– دواجن" مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ..بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (4 طن لحوم مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صالحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ..بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (قرابة 21 طن أرز أبيض) بدون مستندات مجهول المصدر تم تخزينه لحجبه عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعاره ..بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات – بمحافظة الدقهلية) لتجميعه (27700 لتر "سولار – بنزين 80،92 ") لبيعها بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (1130 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة ..بحوزة (مالك مستودع أسطوانات البوتاجاز) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (27 طن "أعلاف حيوانية – نخالة خشنة") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ..بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (19 طن "سكر حر –مسلى") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ..بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.

ضبط (11 طن "سكر حر – بقوليات – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ..بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (أكثر من 8 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ..بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وزارة الداخلية توجه قافله لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بمنطقة مدينة الأمل بمدينة نصر بالقاهرة

قامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين (بمنطقة مدينة الأمل بمدينة نصر بالقاهرة) .

وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين.

ضبط 6612 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (6612) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6590) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (22) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (659) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (136) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (801) أرجيلة.

ضبط 154قطعة سلاح نارى 172 قضية مخدرات وتنفيذ 92764 حكم قضائي

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 154 قطعة سلاح نارى بحوزة 130متهم).. وذلك على النحو التالى:

(21) بندقية آلية.

(17) بندقية خرطوش.

(10) طبنجات.

(106) فرد محلى.

(232) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(148) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (92764) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(389) حكم جناية.

(27218) حكم حبس جزئى.

(4427) حكم حبس مستأنف.

(48125) حكم غرامة.

(12605) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (9) متهمين ، إرتكبوا (15) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (172) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (184) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (65,540 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (18,180 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,697 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,745كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (787 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (476 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (185 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (100 جرام).

عدد (2420) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (29) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (24) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (320) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة (3 سيارات ).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26912) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (8) منهم.

كشف ملابسات العثور على جثة حارس عقار بالإسكندرية.. وضبط مرتكب الواقعة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية.. بالعثور على جثة (حارس عقار بدائرة القسم) وبها جرح طعنى بالصدر وبجواره سلاح أبيض "سكين" وما قررته المدعوة (ربة منزل - مقيمة بالعقار محل البلاغ) بسماعها صوت صياح خارج الشقة سكنها وبإستبيانها الأمر إكتشفت وجود جثة المتوفـى.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنه أثناء قيامه بمهاجمة إحدى السيدات بالعقار وإبتزازها قامت بإستدعاء المجنى عليه ولدى محاولة الأخير الإمساك به قام المتهم بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض المعثور عليه فأودى بحياته، ولاذ بالهرب بالسيارة قيادته ، وبسؤال السيدة المشار إليها أيدت ما جاء بأقوال المتهم.

ضبط إحدى السيدات مطلوب التنفيذ عليها فى 50 حكم حبس جزئى بمحافظة الإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) مطلوب التنفيذ عليها فى 50 حكم حبس جزئى فى قضايا " تبديد") بمدة حبس بلغت 42 سنه و8 أشهر على منطقة سكنها على فترات متباعدة خشية ضبطها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بالأحكام الصادرة ضدها.

حملة أمنية بالقليوبية.. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (5) قطع سلاح نارى وأبيض.

ضبط (14) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (16) متهم .. لعدد 8 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (8254) حكم قضائى متنوع.

ضبط (4) متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها لضبط وملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مالك مكتب لنقل الآثاث - مطلوب التنفيذ عليه فـى عدد 143حكم بالحبس فى قضايا "تبديد- إتلاف - سرقة - مبانى" بلغت مدة الحبس فيها 64 سنة) بتغيير محل إقامته والإقامة بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية خشية ضبطه.

بإستهدافه أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى لجرائم إستغلال الأحداث فى أعمال التسول

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إستغلال الأحداث فى مزاولة أعمال التسول والسرقة والإستيلاء على متحصلاتهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (قطعتى سلاح أبيض "كتر") وبصحبتهما (عدد 5 من الأحداث).

بمناقشة المجنى عليهم وبمواجهة المتهمين أقروا بما سبق.

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف "بأسلوب الخطف"

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عدد 6 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" من مستقلى القطار حال مغادرته.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (عامل صيانة هواتف محمولة- مقيم بدائرة القسم).

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالغربية تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.. إرتكبوا 13 واقعة سرقة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الضفيرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة زفتى مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد 13 واقعة بدوائر (مركز شرطة السنطة وقسم شرطة زفتى بالغربية – قسمى شرطة "ديرب نجم بالشرقية - ميت غمر بالدقهلية") وأرشدوا عن المسروقات لدى إثنين من عملائهم (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية).. تم ضبطهما وبحوزتهما الدراجات المستولى عليها.

ضبط أسلحة نارية وذخائر وكميات من المواد المخدرة بحوزة شخصين بأسوان بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة كوم أمبو مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - بندقية آلية - فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاحين الناريين لحماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما.

ضبط أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص بدمياط بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.. وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,5 كيلو جرام - 2 بندقية آلية- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى- هاتفى محمول - دراجة نارية).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والسلاح الأبيض لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهم.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (6) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (2) قضية.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (29) قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1413) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (285) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (26) قضية.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3938) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11030) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (149) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (136) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1363) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

ضبط 17635 مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (17635) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(5103) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(197) مخالفة السير بدون تراخيص.

(8) دراجة نارية مخالفة.

(43) مخالفة شروط التراخيص.

(20) مخالفة موقف عشوائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.