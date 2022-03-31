ميتا تطلق «رمضان الخير» في الشرق الأوسط وأفريقيا.. «هتوزع مليار وجبة»

أعلنت شركة ميتا المالكة لمنصة «فيسبوك»، أنها ستطلق حملة رمضان الخير في شهر أبريل المقبل، بتجارب وخصائص جديدة عبر تقنياتنا، احتفاء بشهر رمضان، مضيفة: «خلال رمضان الخير، نشارك قصص المجموعات التي تحدث تأثيرا إيجابيا، ونوفر لصناع المحتوى فرصة لاستخدام التكنولوجيا للتشجيع على الأعمال الخيرية، ونقدم طرقا للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم عبر تطبيقاتنا، جهودنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

توزيع مليار وجبة على 50 دولة

وتابعت: «سنقوم بتفعيل الـReels مع صناع المحتوى العالميين للمشاركة في جمع الأموال والتوعية للمساعدة في توزيع أكثر من مليار وجبة عبر 50 دولة في 6 قارات مختلفة، بالشراكة مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين».

وواصلت: «سيقوم شركاؤنا بإنشاء Reels حول الوجبات خلال شهر رمضان وإرفاق محفظة #MealsforReals للمساعدة في جمع الأموال والتبرعات، وبعد النجاح الذي حققته محادثات السحور العام الماضي، عدنا إلى محادثاتنا الرمضانية هذا العام مع 4 محادثات خلال 4 أسابيع».

استضافة المحادثات الرمضانية

وأشارت إلى أنه من المقرر استضافة المحادثات الرمضانية كبار صناع المحتوى العالميين من خلال سلسلة من المحتوى المباشر على «فيسبوك» و«إنستجرام»، يديرها أهم صناع المحتوى وتتمحور حول رمضان الخير.

ويشهد الأسبوع الأول استضافة الشيف شاهين في بث مباشر على «فيسبوك» حول تقديم محتوى الطعام، إذ سيتناول الشيف شاهين وضيوفه المبدعون كيف يمكننا من خلال الطعام توحيد العالم وجمعه فعليا ورقميا.

وسيشهد الأسبوع الثاني محادثة خاصة بعنوان The Reels Masters تستضيفها مها جعفر إلى جانب كبار صناع محتوى الـReels، إذ يشاركوننا كل شيء عن أساليبهم ونصائحهم حول كيفية وضع استراتيجية ناجحة لوسائل التواصل الاجتماعي قائمة على الـReels.

الاحتفال بيوم الأرض

وفي الأسبوع الثالث، سنحتفل بيوم الأرض، باستضافة جاك هاريس يوم 22 أبريل خلال يوم الأرض، ستشهد المحادثة حضور كبار علماء البيئة والمدافعين عن المناخ الذين يشجعون الجيل المقبل على بناء غد ومستقبل أفضل وتبادل النصائح حول كيفية القيام بذلك.

وفي الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ستدعو الـinfluencer الرائدة جيسيكا قهواتي كل من يعقوب أبريان، وسلامة محمد، وعلي عثمان لمناقشة كيفية بناء العلامات التجارية في عصر التكنولوجيا الرقمية.

وتنضم فيفي يوسف، من ماليزيا، للتحدث عن بناء علامة تجارية رقمية، كما ينضم أسعد ميمون Food Fusion، من باكستان، إلى المحادثة للنقاش حول الطعام الذي يجمع البشر معا، وكل يوم، ستتمكن من مشاهدة أنشطة رمضان_الخير الملهمة والمسلية من مختلف صناع المحتوى وشبكات الترفيه من جميع أنحاء العالم، بدءا من دليل مفيد لطهي وجبة الإفطار المفضلة لديك، وصولاً إلى الأفكار الجديدة لرد المعروف للمجتمع.

وأضاف: «نوحد جهودنا عبر الشراكات المجتمعية، وندعو المبدعين والشخصيات العامة لدعم ثلاث منظمات غير حكومية في لبنان، ومصر، والمغرب لزيادة الوعي حول المبادرات المختلفة، وتشجيع المستخدمين على التبرع لمختلف القضايا، إذ نحقق الاستفادة من FoAs والقيمة التي نقدمها للمجتمعات خلال شهر رمضان».

وجنباً إلى جنب مع عمر مسكون، سيقوم مبتكر وSparkAR بتوسعة ذلك التأثير من خلال المحتوى المتعلق بشهر رمضان، وأيضا بدءا من 2 إبريل، يمكنك تجربة مؤثرات الواقع المعزز هذه على قصصك أو الـReels الخاصة بك.