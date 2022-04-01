حظك اليوم مولود الجدي الجمعة 1-4-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج الجدي، أنه شخص حاد الطباع، ومسئول بطبعه، يتحمل أي مسئولية على الصعيد المهني أو الأسري، لديه أهداف واضحة يسعى لتحقيقها، ويرفض أن يشكل عبء على الآخرين، لهذا فإن شخصيته مستقلة تماما، ويرفض أن يلجأ للآخرين مهما تعرض من أزمات أو مشاكل في حياته الخاصة أو العملية.

اليوم مولود برج الجدي مهنيا

تحذرك الافلاك اليوم مولود برج الجدي، بعدم الانجراف وراء العصبية والعناد، إذ أنك اليوم تميل بالفعل للعناد على الصعيد المهني، وهذا قد يترتب عليه اتخاذ قرارات خاطئة وغير ملائمة في أهدافك ومشروعات المستقبلية، بحسب نصيحة خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، الذي تؤكد عليك ضرورة الإصغاء والاستماع إلى نصائح المحطين بك من أصدقائك المخلصين على الصعيد المهني، ولا تترد في التنازل عن قرارتك الخاطئة، حتى لا تتعرض لأي خسارة، بسبب عنادك الشديد ورفضك لنصائح المحطين بك.

حظك اليوم مولود برج الجدي عاطفيا

مازالت الأفلاك تحذرك وتنصحك اليوم مولود برج الجدي، نظرا لوجود القمر الجديد في وضع معاكس، لهذا تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد بالتروي في قراراتك العاطفية مع شريك حياتك، وأن تنسى كل المشاكل والآلام الماضية التي تعرضت لها، ومازالت تسيطر على حياتك، لهذا تنصحك الأفلاك بأن تعيش الحاضر فقط، وأن تضع خططك المتميزة للمستقبل، وتستمتع بحياتك الجديدة مع ممن تحب، ولا تفكر في الماضي على الإطلاق.