ورشة عمل عن تطوير سوق أنظمة المحركات الكهربائية

عقدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، فعاليات توفيق أعمال تحت عنوان «التواصل والتشبيك وتنمية الأعمال لقطاع المحركات المصري»، في إطار مشروع «رفع كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية في العمليات الصناعية» المنفذ من وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مركز تحديث الصناعة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بتمويل من مرفق البيئة العالمي بهدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال تسهيل ودعم تطوير سوق أنظمة المحركات عالية الكفاءة في القطاع الصناعي المصري.

شهدت الفعاليات، حضور ممثلين عن موزعي وموردي ومصنعي المحركات الكهربائية والتكنولوجيات المرتبطة بها، والشركات الصناعية الساعية لرفع كفاءة المحركات وبعض ورش اللف، كما تواجد عدد من خبراء تحسين أنظمة المحركات وشركات خدمات الطاقة، بالإضافة إلى ممثلي القطاع التمويلي من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأهلي المصري، وممثلي الجهات المعنية بقطاع الصناعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للمواصفات والجودة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

فرص توفير الطاقة

وعرضت شركة «كيمونكس مصر»، الاستشاري الفني للمشروع تقييم شامل لوضع وحجم سوق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى عرض أهم فرص توفير الطاقة بأنظمة المحركات الكهربائية، حيث أوضحت أنها تستهلك 70% من الطاقة الكهربائية بالصناعة.

كما أشارت إلى أن السوق المصري لا يزال مشبعا بمحركات منخفضة الكفاءة والموفرة منها للطاقة تمثل حوالي 22% فقط من المحركات الصناعية المثبتة.

مستويات الطاقة بالمحركات الكهربائية

كما جرى استعراض الفرص الأكثر شيوعا وتلائما للصناعة المصرية، فضلا عن التعريف بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 463/2022، الذي يلزم مصنعي ومستوردي المحركات الكهربائية بضوابط مستويات الطاقة بالمحركات الكهربائية.

وتأتي هذه الفعاليات، كجلسة تمهيدية لبناء علاقات أفضل بين عناصر السوق، ودعم لعمليات التشبيك بين جميع الأطراف، بهدف تعزيز توجه الدولة المصرية، الساعي إلى دعم التصنيع المحلي.