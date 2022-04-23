صانع البهجة.. محمود عامر يروي كواليس دوبلاج شخصيات قصص القرآن

قبل أذان المغرب بعدة دقائق، في شهر رمضان المبارك يجلس الأطفال بشغف كبير أمام شاشة التلفزيون لمتابعة الحلقة الجديدة من سلسلة «قصص الحيوان والإنسان والنساء في القرآن» التي سجلها الفنان يحيى الفخراني منذ عام 2011 لتستمر 3 أعوام متتالية بعدها.

بصوت هادئ يتخلله الحكمة والعقل الرشيد، لعب الفنان يحيى الفخراني شخصية القاضي «صفى الدين» في السلسة والذي توفت زوجته وتركت له ابنته الوحيدة «سلمى»، ليقرر القاضى أن يقص لها أهم الحكايات التي وردت في القرآن لتتعلم منها دروس الحياة.

شخصيات إسلامية بطابع كرتوني

عديد من النجوم والمغنين اشتركوا في هذا العمل إيماناً منهم بدور الأعمال الكرتونية في توعية الأطفال بدور الدين بحياتهم، كان من ضمنهم الفنان محمود عامر، صاحب الـ67 عاماً، الذي يستعيد ذكرياته وكواليسه مع «الوطن»، إذ لعب عدة أدوار في السلسة: «أتشرفت أني كنت جزء من عمل كبير يضم كل هذه النجوم وعلى رأسهم الدكتور يحيى الفخراني طبعاً».

«حمص، مرجان، بائع الخمور» أدوار وشخصيات متنوعة أداها «عامر» ليخطف بصوته المتميز قلوب الكبار قبل الصغار المتابعين للمسلسل: «أنا قديم في الدوبلاج والراديو، وعندما بدأ الدكتور مصطفى الفرماوي مخرج العمل في البحث عن مؤديين للأصوات الشخصيات كنت من ضمن المرشحين».

موقف جعل نجاح العمل مستحق

وعن كواليس العمل أوضح «عامر» وجود تعاون قوي بين جميع صناع العمل فبالرغم من أن التسجيل لم يكن بالضرورة حضور جميع الممثلين في الوقت نفسه، إلا أن القدر جمعه بمقطع مع «الفخراني»: «كان عندي تصوير في مبني التليفزيون، وكان في مسمع الإذاعة بيني وبين دكتور الفخراني إلا أنه أصر على انتظري لمدة ساعتين لنسجل المقطع سوياً»، ليخبره بأن وجوده أمامه في المشهد مهم لتوصيل المشاعر بينهم إلى المستمع.

تحديد مدة تجهيز كل شخصية يختلف على حسب طبيعة كتابة الحوار بينها وبين الأخرين، بحسب «عامر»: «ممكن يستغرق التسجيل من ربع ساعة لتلت ساعة بعد ما المخرج يشرح فكرته عن الشخصية، خصوصاً أننا بنقرأ دورنا فقط وليس المسلسل بأكمله».

وانتهت أسرة مسلسل «من القرآن»، بعد تسجيل ما يقرب من 90 حلقة على 3 مواسم مختلفة، شارك فيها عدد من النجوم الكبار من بينهم الفنانة هند صبرى، وسوسن بدر، والفنانة الكبيرة ليلى طاهر، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وماجد الكدواني.