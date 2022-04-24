صانع البهجة.. «ميني جزرة» تحكي تاريخ اليمن في «مغامرات نشوان»

قدرتها على تلوين صوتها وتمكنها من أداء نبرة الأطفال في أعمار صغيرة، وصل بها إلى بطولة أضخم مسلسل كارتوني يحكي تاريخ اليمن ويعرض على عدة قنوات، تقديم فيه الفتاة المصرية المشهورة بـ«ميني جزرة» 3 شخصيات بالتمثيل الصوتي لهم، من بينها الدور الرئيسي بالعمل.

قصة مسلسل «مغامرات نشوان»

«مغامرات نشوان» مسلسل من إنتاج يمني وتنفيذ مصري يحكي تاريخ اليمن من البداية للنهاية، يتخلله الحروب التي شهدها والتحديات المواجهة التي واجهتها البلاد، وصموده عبر الزمن أمام كل تلك الصعاب بطريقة مبسطة للأطفال.

وتقدم «ميني» شخصية الطفل البطل «نشوان» عمره 10 سنوات، ويسافر عبر الزمن ليحضر بعض الأحداث التاريخية الهامة، ويرى الذي يحدث بها لينقذ اليمن، إذ يعتبر المسلسل أكبر عمل كارتوني تاريخي سيشاهده اليمن بإمكانيات «أنميشن» ضخمة.

مشاركة «ميني جزرة»

لم تقتصر مشاركة «ميني» على بطولة العمل بدور «نشوان» فقط، إذ تقدم أيضًا دورين الطفلين التوأم أبناء الشخصية الشريرة بالعمل، بحسب حديثها مع «الوطن»، موضحة أنها حصلت على فرصة المشاركة في «مغامرات نشوان» المسلسل المعروض على قناة شباب اليمن طيلة شهر رمضان، بعد المشاركة في «كاستينج» العمل، والذي تقدم له أكثر من 100 شخص، وترشح منهم في النهاية 15 ممثل صوتي.

3 شخصيات بصوت «ميني جزرة»

الأداء الصوتي للشخصيتين التوأم لم يكن سهلا على «ميني»، خاصة وأنه يجب أن يظهر صوتهما متشابه وفي نفس الوقت بهما فروق بسيطة: «لازم يكون الصوتين لايقين على بعض»، إلا أن قدرة صاحبة الـ23 عاما، وتمكنها في التمثيل الصوتي للأطفال «بنات تحت 18 سنة وولاد تحت 13 سنة»، جعلها تؤدي تلك الشخصيات ببراعة.

خبرات خريجة الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر لم تقتصر على التمثيل الصوتي فقط، بل تعمل أيضا في كتابة أفكار الإعلانات، بجانب تمكنها من اللغة العربية الفصحي، ما أبهر الشعب اليمني بعد طرح الإعلان الترويجي لمسلسل «مغامرات نشوان» الذي أخرجه علاء الفردي: «مكنوش مصدقين إن أغلب الأبطال مصريين»، متمنية أن تستمر في تقديم العديد من الأعمال الناجحة والمتميزة.