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جولة سياحية في طوكيو من خلال الروبوت «أوريهمي».. وإنت قاعد في بيتك «فيديو»

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محمد عزالدين
07:41 م | الخميس 31 مارس 2022
الجولة السياحية من خلال الروبوت

الجولة السياحية من خلال الروبوت

أجرى الإعلامي أحمد فايق، يرافقه الروبوت «توت»، أول روبوت مذيع في مصر، جولة في شوارع العاصمة اليابانية طوكيو من خلال الروبوت «أوريهمي»، وذلك عن طريق الاتصال بالإنترنت.

تحكم الروبوت عن بعد

وقال أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، اليوم الخميس: «هي تجربة توحد، أنا موجود دلوقتي في مصر، وبتحكم في روبوت موجود في اليابان واللي موجود في العربية المحمولة اللي بتتجر باليد من أحد المرشدين السياحيين في اليابان، وبيجري جولة سياحية من شوارع طوكيو من خلال الأبلكيشن».

وتابع: «أهمية الروبوت ده إنه بيساعد ذوي الاحتياجات الخاصة، بإجراء جولة وهم قاعدين في بيتهم، ومع دخول شبكة الـ 5G هتكون وسائل التحكم بكتير».

الروبوت يوفر 4500 ين

وقالت المرشدة السياحية لـ «فايق» إن الجولة السياحية تتكلف للسائح العادي 4500 ين ياباني للفرد وللساعة، ويعادلها 579 جنيها للفرد في نصف ساعة.

وشرحت المرشدة السياحية، خلال الجولة، فكرة العربة المحمولة التقليدية في اليابان، قائلة: «الفكرة بدأت من 150 سنة، وفي وقتها كانت بتستخدم زي التاكسي لتنقل الناس، لكن دلوقتي تعتبر وسيلة سياحية، واللي يسوقها عبارة عن مرشد سياحي في نفس الوقت».   

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بقلم محمد عزالدين