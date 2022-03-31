«يونيبو» روبوت ياباني يعلم الأطفال الحساب بطريقة شيقة

كشف هيروبومي سوزوكي، الرئيس التنفيذي لبوابة الحلول، أسباب تطوير الروبوت «يونيبو» ليصبح مدرسًا، قائلا إن الفكرة جاءت من أحد المدرسين، كان يواجه مشكلة في إيجاد معلمين للعمل في أوقات إضافية، وطرح عليه فكرة الروبوت المدرس ليدرس الأطفال، لحل هذه المشكلة.

ردود فعل المدرسين حول «يونيبو»

وعن رد فعل المدرسين على الروبوت «يونيبو»، قال «سوزوكي»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق مع الروبوت «توت»، اليوم الخميس، أن ردود الفعل انقسمت إلى فريقين فهناك من شكك بقدرة الروبوت على التدريس، وفريق آخر قال إنه إذا كان الروبوت سيحل مشكلة التدريس فلما لا.

وتابع الرئيس التنفيذي لبوابة الحلول: «من قبل فكرة الروبوت يحاول قدر الإمكان الاستفادة منه، وأن يقدم اقتراحات لتحسينه واستخدامه بشكل فعال».

وواصل: «الروبوت يتحدث مع الأطفال ويعلمهم الحساب، الببعض قد يتخيل أن الأمر صعب، ولكن الأطفال يستمتعون بالدراسة معه، خاصة من لا يستطيعون التفاعل مع المدرس».

قراءة مشاعر الأطفال

وأشار إلى أنه يسعى لهدفين من خلال الروبوتات، الأول هو التفاعل والتواصل بين الطلاب والروبوت، فهو يهدف لتحسين ذلك مستقبلًا، والهدف الثاني هو قراءة الروبوت مشاعر الأطفال ويستجيب وفقًا لذلك، فإذا رأى الروبوت وجه الطفل كأنه لا يفهم الشرح، فإنه يغير طريقة التدريس أو إذا رآه نائمًا فسيوقظه الروبوت أو يعطيه وقتًا للراحة قبل التدريس مرة أخرى.

من جانبه، قال ريون كوباياشي، رئيس قسم المعلومات، إن المدارس في هيروشيما تستخدم الروبوت بشكل خاص، إذ أن عدد الطلاب هناك قليل للغاية، والروبوت يساعد الطلاب على فهم دروسهم بسهولة.

وأجرى الروبوت «توت» حوارًا مع الروبوت الياباني «يونيبو» خلال اللقاء التلفزيوني.