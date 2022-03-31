جدول امتحانات الصف السادس الترم الثاني 2022 بالمحافظات.. تبدأ في أبريل

اقترب انطلاق امتحانات صفوف النقل المختلفة، بعدما اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، جداول الامتحانات المختلفة التي توضع وفقاً لظروف كل محافظة.

وتفصلنا أيام عن انطلاق الامتحانات في مختلف المحافظات، منها ما يتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك، أو في نهايته، فيما أعلنت العديد من المحافظات عن جدول امتحانات الصف السادس الترم الثاني 2022، بينما لم تُعلن الكثير من المحافظات عنه حتى الآن.

إجراءات احترازية مكثفة

وتنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، في عدة محافظات في منتصف أبريل، بينما تنطلق في معظم المحافظات في بداية شهر مايو المُقبل، وفقاً للخطة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تحكم العام الدراسي الحالي، حيث تنطلق وسط إجراءات احترازية مكثفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جدول امتحانات الصف السادس بالقليوبية

وكشف ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عن الانتهاء من وضع جدول امتحانات الصف السادس الترم الثاني 2022 بالمحافظة، والتي تنطلق مع نهاية شهر أبريل الجاري، حيث تنطلق امتحانات المواد العملية للصف السادس الابتدائي يومي 18 و19 أبريل، بينما تنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي للتعليم المجتمعي 10 مايو المُقبل، فيما تنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي عام 26 أبريل.

وجاء جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 كالتالي:

الثلاثاء 26 أبريل.. اللغة الأجنبية والدراسات الاجتماعي.

الأربعاء 27 أبريل.. الرياضيات والتربية الدينية.

السبت 30 أبريل.. اللغة العربية والخط والإملاء والعلوم.

جدول امتحانات الصف السادس بأسيوط

وفي محافظة أسيوط، أزاحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، الستار عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي، والتي تنطلق 26 أبريل كالتالي:

الثلاثاء 26 أبريل.. لغة عربية وخط عربي، وتربية دينية.

الأربعاء 27 أبريل.. رياضيات.

الخميس 28 أبريل.. اللغة الأجنبية.

السبت 30 أبريل.. علوم.

السبت 7 مايو.. اللغة الأجنبية.

امتحانات الصف السادس كل المحافظات

أمّا عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي نهاية العام في باقي المحافظات، فإنّه لم يتم تحديد موعد انطلاقها حتى الآن، كما أنّه لم يتم وضع الجداول، ومن المقرر أن يتم وضعها لتأتي في شهر مايو عقب انتهاء شهر رمضان الكريم.