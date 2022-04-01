مصرع سائق في انقلاب سيارة ربع نقل بسوهاج

شهدت دائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما أدى إلى مصرع قائدها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور.

إخطار بالواقعة

تعود أحداث وتفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ووجود متوفى على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

انقلاب السيارة على جانب الطريق

بالانتقال إلى محل الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو «شنودة ف م» 47 عامًا، سائق، ويقيم ناحية بلاد المال، دائرة مركز أبو تشت بمحافظة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده، إثر انفجار الإطار الخلفي الأيسر ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق.

مصرع قائد السيارة

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وبسؤال شقيقه المدعو «ناروز ف م» 49 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسور متفتتة بالجمجمة وعظام الوجه والمخ أدى إلى هبوطٍ حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، والتحفظ على السيارة بديوان عام مركز شرطة البلينا، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.