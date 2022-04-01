غدا.. بداية تطبيق المواعيد الجديدة للمترو والمخابز والأتوبيسات

يستعد المواطنون خلال ساعات قليلة لاستقبال شهر رمضان المعظم لما يبثه من فرحة في نفوسهم، وترصد «الوطن» في التقرير التالي مواعيد جديدة لثلاث قطاعات حيوية ستطبق مواعيدها الجديدة غدا.

مواعيد المترو في رمضان 2022

تزداد تحركات المواطنين في رمضان لكثرة الولائم والعزائم، ولم يمر هذا الحدث الهام على إدارة مترو الانفاق نظراً لكونه مرفق هام وحيوي ويعتبر المصدر اليومي والدائم لتنقل العديد من الناس لذا قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مد ساعات العمل خلال الشهر الكريم، بحيث يستمر التشغيل حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بدلًا من الواحدة بعد منتصف الليل، بشكل يومي على مدار أيام الشهر المبارك، لتصل ساعات التشغيل اليومي إلى 21 ساعة بدلًا من 20 ساعة.

مواعيد عمل المخابز في رمضان 2022

أما بالنسبة لمواعيد عمل المخابز في رمضان 2022، ستكون من الساعة 8 صباحا وحتى الـ5 مساء، وهناك مخابز سوف تعمل حتى الساعة 9 مساء، طبقا لحصتها من الدقيق.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أقر غرامة على المخابز المخالفة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه على كل مخبز مخالف للقرار.

أسطول النقل الجماعي

من ناحية أخرى كشفت محافظة القاهرة أنه سيكون هناك مد لساعات العمل مقسمة علي مدار اليوم بحيث يبدأ 50% من الأسطول في الخروج من 5 ونصف صباحاً حتي 8 ونصف صباحاً .

أما بعد الإفطار فسوف يتم مد ساعات العمل، فيما يتعلق بمجموعة من خطوط النقل العام، حيث سيكون آخر موعد لقيام السيارات بعد منتصف الليل وسوف تكون نهاية الخدمات في أطراف المدينة بعد الواحدة صباحا في «السيدة زينب – السيدة عائشة – الإمام الليثي – الأزهر الشريف - الإمام الشافعي – مسجد سيدنا الحسين – جامع عمرو»، بالاضافة الي الخدمات الليلية على مدار أيام شهر رمضان في المناطق ذات الطابع الديني والتجاري بداية من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 صباحا، من أجل تقديم أفضل الخدمات لكل جمهور الركاب.