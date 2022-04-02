طفل يصارع الموت في المستشفى بسبب «لبيسة قلم».. بلعها وهو بيلعب

كان جالسًا كعادته يرسم ويلون في كراسته، وما إن شعر بالملل حتى بدأ يلهو بالأقلام ويضعها في فمه، ليبتلع «لبيسة قلم» عن طريق الخطأ وتقف في حلقه، وحاول إخراجها كثيرًا عبر تناول كمية كبيرة من المياه حتى يتمكن من ابتلاعها إلا أنّها استقرت في صدره وأغلقت الرئة، ليصاب الطفل «محمود» بأزمة صحية خطيرة ويتوقف عن التنفس ويتضخم وجهه وجسده.

لبيسة قلم تهدد حياة الطفل محمود

وروى والد الطفل محمود ياسر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ طفله كان يلهو ويلعب في المنزل بمنطقة النويري بمدينة الفيوم، وابتلع غطاء القلم «لبيسة» أثناء لهوه ولعبه، ولم يتمكن من إخراجها لتتسبب في إغلاق الرئة تمامًا وحدوث أزمة تنفسية حادة ليجرى نقله إلى العناية المركزة في حالة صحية سيئة.

نشر ما حدث على «فيسبوك»

وأوضح والد الطفل، أنّه لا يعلم ماذا يفعل لطفله، فوضع منشور على حسابه الشخصي والصفحات العامة عبر موقع «فيسبوك» مُطالبًا الجميع بالدعاء لطفله، نظرًا لأنّ الدعاء يغير الأقدار.

إيداع الطفل بالرعاية المركزة

وأشار والد الطفل، أنّه جرى إيداعه العناية المركزة في أحد المستشفيات، وتركيب أجهزه له ليتمكن من التنفس، ووضعه تحت الملاحظة حتى يتم إجراء عملية جراحية له لإزالة اللبيسة من الرئة واستقرار حالته الصحية.

طالب الجميع بالدعاء له

وطالب والد «محمود»، الجميع بالدعاء لابنه بأن تمر العملية على خير، وأن يُشفى بصورة سريعة، ويعود ليمارس حياته بطريقة طبيعية دون أنّ يتأثر، خاصة في هذه الأيام المُباركة، وفي أول أيام الصيام.

وبالفعل تحوّلت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دعوات للطفل محمود بالشفاء العاجل، كتب رواد السوشيال ميديا آلاف التعليقات داعيين للطفل بأن تتحسن حالته، مُطالبين والده بطمأنتهم عليه أولًا بأول.

ونصح والد الطفل، الآباء والأمهات، بضرورة الاهتمام بأبنائهم والحفاظ عليهم، وعدم ترك أي شيء صلب أمامهم حتى لا يتعرضوا لشئ سئ مثلما حدث مع طفله.