ضبط صاحب محل ملابس بالقاهرة لتصويره السيدات في غرفة تغيير الملابس

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من «إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة»، بأنها حال تواجدها داخل أحد محلات الملابس الكائنة بدائرة القسم لشراء فستان وأثناء تواجدها داخل غرفة تغيير الملابس فوجئت بقيام مالك المحل بتصويرها باستخدام هاتفه المحمول من خلال فتحة تهوية خلف الغرفة.

إجراء التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه «مالك المحل المشار إليه - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم» وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته «هاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه يحوي صورًا ومقاطع فيديو لعدد من السيدات أثناء تواجدهن بغرفة تغيير الملابس بالمحل ملكه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية