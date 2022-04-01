«حياة كريمة» تواصل توزيع مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقنا

أعلنت مبادرة «حياة كريمة»، استمرار توزيع «كراتين» قوافل «وصل الخير»، في محافظة قنا، مشيرة إلى أنها انتهت بالفعل من توزيع 1550 كرتونة مواد غذائية في مركز قوص، الحراجية، الشعراني والجمالية، وغيرها من المراكز والقرى، مؤكدة على أن القوافل مازلت مستمرة في عمليات التوزيع، بالتزامن مع استقبال شهر رمضان المبارك.

حياة كريمة: نستهدف الأسر الأولى بالرعاية

وأكدت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في بيان صادر اليوم، أن قوافل «وصل الخير» تستهدف توزيع مليون «كرتونة» مواد غذائية بالتزامن مع شهر رمضان، مشيرة إلى إن فرق الرصد الميداني هي المسؤولة عن تحديد الفئات المستحقة للاستفادة من قوافل «وصل الخير»، إذ تتمركز قاعدة من المتطوعين، ميدانيًا على أرض الواقع، تعمل بكامل طاقتها، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، للوقوف على الفئات المستحقة وتحديدها وتوجه الفرق إليها مباشرة، سواء في الصعيد أو باقي المحافظات.

وأشارت إلى أن حملة المليون «كرتونة» تأني انطلاقًا من إيمان المؤسسة بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، والمناطق الأشد فقرًا، في محافظات الجمهورية كافة، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، مؤكدًة أن التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يأتي من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القري وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.

تعاون بين التحالف الوطني و«حياة كريمة»

وأشارت المبادرة، إلى أن عملية توزيع كراتين رمضان ضمن قوافل وصل الخير، تجرِ بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الوطني والتنموي، كما أكدت المؤسسة، أن الاستعداد لحملة المليون كرتونة، بدأ منذ ما يقرب من 45 يومًا، بحسب ما أعلنه المهندس أحمد سعيد مسؤول المتابعة الميدانية بمؤسسة حياة كريمة، في تصريح سابق له، مشيرًا إلى أن التنسيق فيما بينهم، جاء في إطار توحيد الجهود مستهدفين التوسع في قاعدة المستفيدين.