مواعيد برنامج «الدنيا بخير» على قناة «الحياة» في رمضان 2022

تقدم قناة الحياة مجموعة متميزة من البرامج على شاشتها خلال شهر رمضان الكريم، ومنها برنامج «الدنيا بخير» ويسأل الكثيرون عن مواعيد برنامج الدنيا بخير الذي يعرض على قناة «الحياة» خلال موسم شهر رمضان 2022.

وبرنامج الدنيا بخير الذي تقدمه الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، ويستضيف الشيخ رمضان عبدالرازق وهو برنامج ديني اجتماعي يركز على قضايا وأخلاقيات المجتمع المصري بشكل عصري، ويذاع على قناة الحياة خلال شهر رمضان، وتكون مواعيد برنامج الدنيا بخير الساعة 2.25 دقيقة.

كما تقدم قناة الحياة مجموعة من البرامج المتميزة منها برنامج «مصر أرض المجددين» فستكون إذاعته في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ثم «مطبخ الحياة» في تمام الواحدة والنصف وبعدها برنامج «الإمام الطيب» في الثانية و25 دقيقة، وهو على الهواء مباشرة ويتلقى أسئلة واتصالات الجمهور، ويشهد عدد ضخم من المداخلات المؤثرة والغريبة خلال الحلقة.

وتقدم قناة الحياة برنامج «شارع شريف» في تمام الساعة الثالثة و45 دقيقة، ويعرض برنامح «حكاوي القهاوي» في الخامسة والنصف مساء، وبرنامج «واحد من الناس» في الخامسة و55 دقيقة مساء.

وكشفت قناة الحياة المصرية إحدى قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية مواعيد عرض أعمالها الدرامية الجديدة التي تعرض على مدار أيام الشهر الفضيل.

كما تعرض قناة الحياة مسلسل «يوتيرن» الذي يشهد عودة الفنان توفيق عبد الحميد مع الفنانة ريهام حجاج في تمام الساعة الحادية عشر 45 دقيقة، وأيضًا مسلسل «جزيرة غمام» للفنانة مي عز الدين والفنان طارق لطفي والفنان فتحي عبدالوهاب في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.