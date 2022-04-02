أماكن شاغرة بالجامعات الخاصة للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استعدادتها لاستقبال الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات الأوكرانية والراغبين في التحويل والالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي تمر حاليًا بين دولتي روسيا وأوكرانيا، وأعلنت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد عن أسماء الكليات بالجامعات الخاصة التي بها أماكن شاغرة لقبول التحاق الطلاب بمختلف الكليات.

كليات الجامعات الخاصة 2022

وأكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي فيما يتعلق بقبول تحويل الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات الأوكرانية والراغبين في التحويل خاصة للكليات العلمية، لافتا إلى أنه سيتم الكشف عن نتيجة اختبارات تحديد المستوى التي قدمها الطلاب خلال الساعات المقبلة على أن يذهب الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات إلى الجامعات والكليات الراغبين في الالتحاق بها.

التزام بالخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني

ومن ناحية آخرى، أكد عدد من رؤساء الجامعات على انتظام الدراسة خلال شهر رمضان 2022 دون تأجيل أو تعطيل للدراسة، مؤكدين أن هناك التزام كامل بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ومواعيد بداية ونهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، مشددين على أنه لا توجد أي قرارات بتخفيف أو تقليل المناهج الدراسية، والمحاضرات مستمرة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

وأكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق باستقبال الطلاب القادمين من الجامعات الأوكرانية، خاصة الفرق الأولى من التخصصات المختلفة، مشيرًا إلى أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات وأنه امتحانات الميدتيرم في موعدها وأنه لا توجد أي قرارات تعطيل أو حذف للمقرارات الدراسية والمناهج.