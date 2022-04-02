الفريق أسامة عسكر يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارة رسمية لقبرص (فيديو)

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية قبرص.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا من مصر وقبرص.

والتقى الفريق أسامة عسكر، خلال الزيارة، بالرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، وذلك بحضور وزير الدفاع القبرصي، وقائد الحرس الوطني القبرصي؛ حيث نقل له تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأشاد الرئيس القبرصي بالعلاقات المصرية القبرصية، وتوافق الرؤي بين البلدين، خاصةً فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري بين البلدين في ضوء عمق التعاون بين البلدين.

والتقى الفريق أسامة عسكر، بوزير الدفاع القبرصي خارالامبوس بيتريدس، حيث أكد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين مصر وقبرص، لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات بين البلدين.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع القبرصي، على أهمية التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات، بما يحقق الاستقرار بالمنطقة.

كما التقى خلال الزيارة بقائد الحرس الوطني القبرصي، وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة والتعاون لا سيما المجال العسكري بين مصر وقبرص.

وشهدت الزيارة عقد مباحثات بين الوفدين المصري والقبرصي، تناولت الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أعقبها زيارة الفريق أسامة عسكر للنصب التذكاري، لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، تلاها زيارة لقيادة القوات البحرية القبرصية، تضمنت جولة تفقدية لإحدى الوحدات البحرية، وكذلك مركز البحث والإنقاذ، وزيارة القوات الخاصة القبرصية، والتي تخللها عرض تقديمي للقوات الخاصة القبرصية، وتنفيذ بيان عملي للقوات، والمرور على معرض الأسلحة.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة بالمستوى الراقي والإمكانيات المتميزة التي تمتلكها القوات المسلحة القبرصية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها.

حضر الزيارة واللقاءات عددا من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية.