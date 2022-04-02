دفاع «المدعى بالحق المدنى» فى قضية كريم الهوارى يطالب بتفعيل مادة «عدم التصالح»

تقدم محمد حمودة دفاع المتهم كريم الهوارى، بعدة طلبات لهيئة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونصف، خلال جلسة اليوم السبت، من بينها استخراج تقرير طبى جامع من إحدى الجامعات الكبرى مدموغ بشعار الجمهورية، يوضح حقيقة أن تقرير الطب الشرعي المدمج بالأوراق هو والعدم سواء.

دفاع كريم الهواري يبحث عن رخص القيادة الخاصة بالضحايا

طلب الشاهد استخراج شهادة من المرور، تفيد عما إذا كان أى من الضحايا يحمل رخصة قيادة من عدمه، كما طلب أجل كافى للمرافعة.

الإدعاء يطالب بتطبيق مادة عدم التصالح

وفي المقابل طالب المدعى بالحق المدني عن أهالي ضحايا الحادث من هيئة المحكمة إعمال الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات، والتى لا تجيز التصالح فى القضية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة بدأت اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة كريم الهوارى المتهم بقتل 4 طلاب عن طريق الخطأ فى حادث تصادم، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، وهى القضية المعروفة إعلاميًَا بـ«حادث تصادم الشيخ زايد».

وتوجه رئيس المحكمة بالعزاء للمحاميين الحاضرين فى وفاة رجائى عطية نقيب المحاميين والذى توفى قبل أيام داخل محكمة جنوب الجيزة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، فصدم سيارتهم من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.