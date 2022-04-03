درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3-4 -2022 في مصر

يبحث الكثير من المواطنين عن درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، خاصةً بعد أن شهدت جميع الأنحاء موجة من الطقس الحار وصلت إلى ذروتها أمس السبت، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع أن يسود اليوم حار نهارا جنوب سيناء والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنين بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على كافة الأنحاء، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، والتي جاءت كالتالي:

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، في مصر على النحو التالي:

القاهرة 31 17

الإسكندرية 27 17

وادي النطرون 29 16

طنطا 31 17

شبين الكوم 31 17

دمنهور 29 17

بلطيم 27 16

مطروح 25 15

السلوم 29 15

سيوة 31 15

بورسعيد 24 16

دمياط 24-15

الزقازيق 31-17

المنصورة 31 17

الإسماعيلية 31 16

السويس 31-16

العريش 25-14

رفح 25-14

رأس سدر 32-17

نخل 31-17

نويبع 35-16

طابا 31-17

كاترين 30-08

الطور 34-16

شرم الشيخ 34-21

الغردقة 35-20

مرسى علم 33-20

الفيوم 37-17

بني سويف 37-17

المنيا 37-18

أسيوط 38-19

سوهاج 38-19

قنا 39-19

الأقصر 40-20

أسوان 41-20

إدفو 41-20

أبوسمبل 39-19

الوادي الجديد 42-21

شلاتين 34-19

أبو رماد 34-19

حلايب 30-18

رأس حدربة 30-18