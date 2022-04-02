ما الفرق بين بنزين 92 و 95 وأيهما أفضل للسيارات؟.. خبير يوضح

يتسأل الكثير من المواطنين حول الفرق بين بنزين 92 وبنزين 95، وما الهدف من وجود النوعين، وهو ما يستعرضه «الوطن» في التقرير التالي، وفقًا لتصريحات المهندس حسين الغزاوي الخبير البترولي.

خبير يوضح الفرق بين النوعين

وقال «الغزاوي» إن الفرق بين بنزين 95 و92، هو في نقاء البنزين، وهو ما يسمى الأوكتان وهو ما يمثل قدرته على تحمل عملية الضغط التي تحدث له أثناء الاحتراق في المحرك، وهذا يعني أن نسبة الأوكتان الموجودة داخل بنزين 80 أقل من الموجودة في وقود 92، وهذا ينطبق أيضًا على بنزين 95، إذ أن نسبة نقاء البنزين 95 أكبر من أي نوع آخر أقل في نسبة الأوكتان.

وأضاف الخبير البترولي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استخدام بنزين غير مناسب لمحرك السيارة يمكن أن يؤدي إلى مشكلات كبيرة في المحرك تصل إلى حد وجود ضرر أو تلف المحرك.

توصيات من شركات تصنيع السيارات بأفضل نوع للاستخدام

وأشار إلى أن هناك شركات من السيارات تفضل استخدام بنزين 95 في سياراتها لذلك توصي وتضع ملصقات داخل السيارة بأفضل نوع بنزين للمحرك الخاص بها، فهناك من يضع ملصق ببنزين أوكتان 95 وأخرى بـ92.

وأوضح أن بنزين 95 يحافظ أكثر من أي نوع آخر على عمر محرك السيارة نظرًا لزيادة نسبة نقاءه، عن الأنواع الأخرى، كما تضع بعض الشركات العاملة في تموين السيارات إضافات أخرى على بنزين «95» وهو ما يطلقون عليه «المحسن» وهو يزيد كفاءة عمل المحرك.

وأشار إلى أنه لا يمكن التفريق بين النوعين بشكل مباشر دون وضعهم في السيارة وتشغيلها، إذ لا يمكن التمييز بالعين المجردة، ولكن عند تشغيل السيارة يمكن اكتشاف ذلك من كفاءة عمل المحرك.