تنفيذ 169 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني والإستزراع السمكي

في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب وإستمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، وبالإشتراك مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى.

وتم خلال شهر مارس 2022 تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية لـ 169 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والإستزراع السمكى فى 18 محافظة هى: أسوان، الأقصر، وقنا، و سوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة، و القليوبية، و الإسماعيلية، و الدقهلية، والشرقية، والغربية، و البحيرة، وكفر الشيخ، و المنوفية، و الوادى الجديد، إضافة إلى مديرية الزراعة بغرب النوبارية.

‏أنشطة إرشادية وتدريبية تتضمن تبادل الخبرات والمعلومات بين المزراعين

وقال ياسر عبده حيمرى المنسق العام للمدارس الحقلية وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية لشؤون الإرشاد والتدريب إن فاعليات المدارس تشمل المحاصيل التالية: القمح ودودة الحشد الخريفية 36 مدرسة، و الفول البلدى 8 مدارس، والبصل 7 مدارس، والبطاطس 9 مدارس، والطماطم 4 مدارس، وبنجر السكر 8 مدارس، وقصب السكر 7 مدارس، والخيار 13 مدرسة، والفراولة 5 مدارس، ونخيل البلح 14 مدرسة، والبازلاء مدرستان، والقطن 27 مدرسة، والفاصوليا 4 مدارس، والإنتاج الحيوانى والداجنى 9 مدارس، والإستزراع السمكى 7 مدارس. ومطبقى المبيدات 4 مدارس، وتدوير المخلفات الزراعية 3 مدارس، والتسميد الحيوى مدرستان.

وتضمنت الأنشطة الإرشادية والتدريبية لهذه المدارس تبادل الخبرات والمعلومات بين المزراعين وبعضهم البعض من ناحية، ومن ناحية أخرى بينهم وبين الخبراء الفنيين لهذه المدارس، و العمليات الزراعية التى تجرى علي مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية في هذا التوقيت.

وتمت توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة ، أيضا التوعية بمخاطر إستخدام المبيدات وكيفية الإستخدام الآمن لها، و البدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية، كما تم توعية المزارعين بكيفية مواجهة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل، إضافة إلى الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح، و سوسة النخيل الحمراء في نخيل البلح.

وتناولت الأنشطة الإرشادية لهذه المدارس أهمية ترشيد إستخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التى تقلل من إستهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة، وفى الاستزراع السمكى فقد تم التركيز على التوعية بأهمية مراعاة تناسب كثافة الأسماك مع مساحه الحوض، وكيفية تغذية الأسماك في الاعمار المختلفة، إضافة إلى كيفية مواجهة الظروف الجوية والحد من آثارها السلبية على هذه المزارع، أيضا التوصيات الفنية اللازمة للحصول على إنتاجية عالية من هذه المزارع، وأهم الأمراض التى تصيب الأسماك وكيفية معالجتها.

وفى مدارس محصول القطن تم توعية المزارعين بالأصناف الموصى بها في المحافظات المستهدفة، وطرق الزراعة، وتجهيز الأرض للزراعة. وفي الإنتاج الحيوانى تم التركيز علي طرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل وكيفية إختيار حيوان اللحم.

650 خبير فنى من مركز البحوث الزراعية يشاركون في المدارس

وقد شارك في تنفيذ أنشطة هذه المدارس 650 خبير فنى من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعى، و المحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النبات، والبساتين، و المحاصيل السكرية، والأراضي والمياه والبيئة، والإنتاج الحيوانى، و الإقتصاد الزراعى، والمعمل المركزى لبحوث الحشاءش، والمعمل المركزى لأبحاث وتطوير النخيل، والمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، . وذلك بالاشتراك مع 340 مهندس زراعي من المهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة

تأتي هذه الأنشطة الإرشادية في ضوء مبادرة مركز البحوث الزراعية لتنفيذ عدد 170 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والسمكى فى 22 محافظة من محافظات الجمهورية.