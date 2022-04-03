مؤلف مسلسل مكتوب عليا: فكرة العمل قدمها أحد الأفلام عام 2013

حققت الحلقة الأولى من مسلسل مكتوب عليا، ردود فعل إيجابية بمجرد عرضها منذ ساعات على شاشة dmc، وتحمس الجمهور لمشاهدة العمل ومتابعة الحلقات المقبلة من العمل الدرامي.

مؤلف مسلسل مكتوب عليا يتحدث عن كواليس كتابة الفكرة

قال إيهاب بليبل مؤلف مسلسل مكتوب عليا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فكرة المسلسل قدمت عام 2013 في أحدالأفلام، ومع تطور الأحداث اكتشفت أن الفكرة من الممكن أن تتطور، ومن الممكن أيضا أن تقدم كعمل كامل لأنها غنية بالكوميديا.

وأضاف: «بدأت بالفعل العمل على مسلسل مكتوب عليا، فالقالب الكوميدي هو الأساس الذي يقوم عليه المسلسل، ولكن الهدف من العمل إنساني، وبه رسالة واضحة بأن قدر الإنسان مكتوب عليه في النهاية».

الحلقة الأولى من مسلسل مكتوب عليا

حققت الحلقة الأولى من مسلسل مكتوب عليا نجاحا كبيرا بمجرد عرضها، وشهدت الحلقة ظهور «جلال» الذي يعيش وسط أسرة متوسطة الحال، ولكن القدر يغير حياته تماما من خلال ظهور عبارات علي يديه تشير إلى تنبأ بالمستقبل خلال الفترة المقبلة، حتى يتفاجأ بأنه سيموت، ليحاول تغيير هذا الأمر.

هنادي مهنا تتألق بالحلقة الأولى من مكتوب عليا

هنادي مهنا تألقت بالحلقة الأولى من مسلسل مكتوب عليه، إذ جمع المخرج خالد الحلفاوي، بين عدد من النجوم في مسلسل مكتوب عليا، وهم أكرم حسني، هنادي مهنا، أيتن عامر، هلا رشدي، حنان سليمان، عمرو عبدالجليل، عزة لبيب، محمود السيسي، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، والمسلسل تأليف إيهاب بليبل.

ويشارك خلال المسلسل عدد من ضيوف الشرف منهم فيدرا، وقالت بشأن مشاركتها، إنها تحب المشاركة في الأعمال الدرامية كضيفة شرف: «أنا بحب جدًا أعمل ضيف شرف، خصوصًا لما يكون عندي عمل كبير واخد كل وقتي، فأقوم هربانة منه بمشهد أو لقطة في عمل آخر، بجدد.. وأنا بحب ده جدًا»، بالإضافة إلى مشاركة الفنان أحمد فهمي بالمسلسل كضيف شرف.