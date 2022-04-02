إصابة شخصين في «خناقة» بين أسرتين قبل المغرب بالعريش

استقبل مستشفى العريش العام، قبل قليل، شخصين مصابين بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، نتيجة اشتباكات بين أسرتين من أهالي مدينة العريش، قبل قليل من غروب شمس اليوم الأول من شهر رمضان.

اشتباكات بالأيدي والهروات بين أسرتين بالعريش

وأكد شهود عيان من أهالي العريش لـ«الوطن»، أن مشاجرة وقعت بين أسرتين، في مدينة العريش اليوم السبت، على خلفية لعب الأطفال أمام المنزل، مما أدى إلى حدوث مصادمات واشتباكات بالأيدي بين أفراد الأسرتين، تطور لاحقاً إلى اشتباك بالهروات والعصى، مما أسفر عن إصابة شابين، تم نقلهما، بواسطة سيارة أجرة، إلى مستشفى العريش العام.

وأضاف الشهود أن الملاسنات بدأت بين الأسرتين من بعد الظهر، واستمرت الأمور في التطور حتى ما بعد العصر، إلى أن وقعت الاشتباكات بين الجانبين، كما استمرت المناوشات بين أفراد الأسرتين حتى وصول قوات الشرطة، رغم تدخل عدد من العقلاء من الجانبين، لمنع تفاقم الأمور.

وصول مصابين إلى مستشفى العريش العام

وقال مصدر طبي في مستشفى العريش العام، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قسم الاستقبال والطوارئ استقبل شخصين مصابين بجروح قطعية وكدمات، نتيجة اشتباك بالأيدي والهروات، تم إجراء أعمال الإسعافات الأولية للحالتين، ويجري استكمال العلاج، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

قوات الشرطة تحقق بالواقعة لإنهاء الخلاف

وتوجهت قوات الشرطة إلى المنطقة التي شهدت الاشتباكات بين الأسرتين، الكائنة خلف مستشفى العريش العام، بعد تلقيها عدة بلاغات من الأهالي بحدوث اشتباكات بين أفراد الأسرتين، وذلك خوفاً من تطورات الموقف، بعد زيادة أقارب أعداد الأسرتين من أهالي المنطقة.

وتجري قوات الشرطة تحرياتها حول أسباب المشكلة، والبحث عن أطراف النزاع، لفض الاشتباك وإنهاء الموقف بين الطرفين، وتحرير المحضر الرسمي بالواقعة لاستكمال الإجراءات.