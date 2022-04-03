إضاءة ديوان محافظة أسيوط باللون الأزرق للتوعية بمرض التوحد «الأوتزوم»

احتفلت محافظة أسيوط باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد «الأوتزم» وذلك بإضاءة مبنى ديوان عام المحافظة باللون الأزرق.

اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إضاءة مبنى ديوان عام المحافظة باللون الأزرق للمشاركة في اليوم العالمي للتوعية والتعريف بمرض طيف التوحد وذلك لتسليط الضوء على الاضطراب وعلى الأطفال والبالغين ذوي التوحد لتحفيز دمجهم في المجتمع وتعريف الأهل بالأعراض للبحث عن الاكتشاف والتدخل المبكر والذي يعد نقطة فارقة في تقدم قدرات الأطفال ذوي التوحد .

ولفت محافظ أسيوط إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأشخاص ذوي الهمم بمختلف إعاقتهم بمن فيهم أمراض التوحد، وهو ما يظهر جليًا في التوجيهات المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030.

نشر ثقافة التعامل مع مرضى التوحد

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة نشر ثقافة التعامل مع الأشخاص المصابين بمثل هذه الأمراض لذا علينا التوعية بماهية هذا المرض وسبل تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض وسبل التعامل الصحيحة معهم مشيرًا إلي التركيز على الاستفادة من استخدام التقنيات المساعدة للأشخاص المصابين بمرض التوحد واستخدام الأدوات المناسبة لهم والتي تساعدهم في إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكاملة في المجتمع وفي تعزيز المساواة والإنصاف، موجهًا مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لهذه الفئة الهامة في المجتمع.

2 أبريل اليوم العالمى للتوعية بالتوحد

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت في ديسمبر 2007 يوم 2 أبريل ليكون اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على التوعية لتحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض بما يكفل لهم «حياة كريمة»، ويعتبر مرض التوحد من الأمراض المتعارف عليها حديثًا في العالم، وتشير بعض الدراسات إلى أن نسبة المصابين بالتوحد في العالم أكثر من نسبة مصابي مرض السرطان نفسه.