نجمات تخلين عن البطولة المطلقة وعدن للدور الثاني.. أبرزهن دينا الشربيني

عادة ما نشاهد فنانات يصعدن من الدور الثاني إلى البطولة المطلقة، وصدارة أفيشات المسلسلات الدرامية، ولكن الموسم الرمضاني لهذا العام 2022، يشهد تغير عدة ظواهر، منها أن هناك بعض نجمات الفن تخلين عن أدوار البطولة المطلقة، ليعدن مرة أخرى إلى الدور الثاني، كما فعلت الفنانة دينا الشربيني، في مسلسل «المشوار».

دينا الشربيني

على مدار السنوات السابقة، قدمت الفنانة دينا الشربيني، عددًا من الأعمال الدرامية، التي كانت من بطولتها، مثل: «لعبة النسيان»، و«قصر النيل»، و«مليكة»، و«زي الشمس»، وغيرها من المسلسلات، ولكن خلال هذا العام تخلت «الشربيني» عن دور البطولة المطلقة، وتعاونت مع النجم محمد رمضان، في مسلسل «المشوار»، تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

مي عز الدين

ولم تكن الفنانة دينا الشربيني هي الوحيدة التي تخلت عن دور البطولة المطلقة هذا العام، فسبقتها عدد من نجمات الفن، مثل: النجمة مي عز الدين، التي سارت على نفس خطى «دينا»، وتعاونت مع كل من: طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، في مسلسل «جزيرة غمام»، وذلك بعد تقديمها بطولة مطلقة في عدد من الأعمال الدرامية، مثل: «خيط حرير»، و«وعد»، و«رسايل»، و«حالة عشق»، و«دلع بنات».

غاده عادل

قدمت الفنانة غاده عادل عددًا من الأعمال الدرامية، التي كانت لها البطولة المطلقة بها، مثل: «الميزان»، و«مكان في القصر»، وغيرها، ولكنها قررت التخلي عن البطولة المطلقة، وتقديم مسلسل «أحلام سعيدة»، مع كل من: يسرا، مي كساب، انتصار، شيماء سيف، الذي يُعد من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

أمينة خليل

فبعد مسلسليها «ليه لأ»، و«خلي بالك من زيزي»، والشهرة الكبيرة التي حققتها من خلالهما، إلا أن الفنانة أمينة خليل، عادت مرة أخرى للدور الثاني من خلال تعاونها مع النجم أمير كرارة، خلال أحداث مسلسل «العائدون»، الذي يُعد من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.