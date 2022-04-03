تعرف على موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443هـ بالمملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443 هـ، الذي أقرته المملكة لمواطنيها بمناسبة شهر رمضان المبارك، والذي يستفيد منه المنتسبون إلى الضمان الاجتماعي في السعودية.

موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443 هـ

وأوضحت الوزارة السعودية أنّ موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443، سيكون أثناء صرف رواتب مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، وعلى الرواتب الخاصة بأصحاب المعاشات في 21 أبريل الحالي.

كما تصرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، خلال شهر رمضان، العديد من المبالغ لمساعدة المحتاجين، كما تستعد الوزارة لإيداع ما يُعرف بالمساعدة المقطوعة، بعد تحديث بيانات المستفيدين منها.

شروط استحقاق صرف بدل غلاء المعيشة 1443

- يجب أن يكون المستحق له سعودي الجنسية.

- ألا يزيد دخلة الشهري على 3000 ريال لغير المتزوجين، وألا يزيد عن 8600 جنيه للمتزوجين.

- ألا يقل عمر طالب بدل الغلاء عن 35 عامًا.

يذكر أنّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تصرف نحو 192 مليار ريال سعودي للمتقاعدين وأصحاب المعاشات بالمملكة العربية السعودية، كما تقدّم الوزارة نحو ملياري ريال سعودى كمساعدات مالية سنويا للمتقاعدين وأصحاب المعاشات، وصرف 1400000 ريال سعودي، لصالح مستفيدي الضمان الاجتماعي، وهي مقرارت مالية تصرف إضافة إلى راوتبهم الشهرية، كما تقدم دعما ماليا يصل إلى 104 مليارات ريال سعودي للمواطنين السعوديين الذي يعانون من تراكم فواتير الكهرباء عليهم.

وكذلك تصرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدل غلاء المعيشة بعد دراسات الطلبات المقدمة من الحالات، والتاكد من أنّه ينطبق عليها شروط الحصول على الدعم.