أصل الديوان| محافظة القاهرة.. مبنى الحرس الملكي سابقا

مبنى ديوان عام محافظة القاهرة الذي يترد عليه آلاف الموظفين والمواطنين يوميا، ليس مجرد مقر حكومي، ولكنه مبنى تاريخي يروي تحولات سياسية واجتماعية اقتصادية جرت أحداثها على أرض مصر، ويقع المبنى في ميدان عابدين، وكان في الأصل مبنى الحرس الملكي، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1928.

أبرز ملامح ديوان عام محافظة القاهرة

تحدثت الدكتورة سهير حواس أستاذة العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، عن المبنى قائلة: «مبنى محافظة القاهرة ليس جزءا من قصر عابدين، فهو يعود إلى القرن العشرين، وتم إنشائه على طراز الكلاسيك المطور، على مساحة 1550 مترا مربعا، ويتميز باتزان ناتج عن التماثل، وتم إنشائه على 4 طوابق، كما يتميز بوجود أربعة أبراج بارزة، أما المبنى الأوسط فيتميز بوجود الساعة الشهيرة، وهو الجزء الذي يشغله مكتب المحافظ».

وأكدت «حواس» لـ «الوطن»: «المبنى في حالة جيدة وكُلفت بالإشراف على ترميم وتطوير المبنى في فترة المحافظ الأسبق الدكتور عبدالعظيم وزير، وكانت مهمتنا ترميم الواجهات، ولذلك تم أخذ عينة من الطوب الحراري الخاص الموجود في كساء المبنى من الواجهة، صُنعت خصيصا لتصميم الغطاء الخارجي».

وتابعت: «تم تحسين مداخل ومخارج الديوان العام بما يلائم طبيعة العمل الخدمي، بالإضافة إلى تطوير الساحة المتوسطة، وإصلاح الساعة، وبدأنا العمل في المشروع منذ 2010، واجتهدت المحافظة في ترميم المبنى الداخلي، وتم اعتماد منظومة عمل بالطاقة الشمسية، والانتهاء من ترميم كل ما هو تالف، ترميما دقيقا جدا في 2011، مع الالتزام بالمرجعية المعمارية للمكان».

مميزات مبنى محافظة القاهرة

وعما يُميز الديوان، قالت أستاذة العمارة: «يتميز مبنى محافظة القاهرة بأنه يعبر عن المباني العسكرية، المتمثلة في قشلاقات الحرس الملكي، والشكل المصمم عليه بالأبراج التي يتميز بها يوحى بالحياة العسكرية، مؤكدة أنه لا يوجد مبنى شبيه له في مصر، فهو حالة من التصميم الفريد ولهذا المبنى جمالياته الخاصة، خصوصا تلك الوحدات الزخرفية التي تعلو الأبراج شديدة التميز».

أما المعمار من الداخل فيأتي على شكل طرقات طويلة تفتح عليها قاعات متجاورة، وهو تصميم يعتمد على التكرار وهو ما يوحي بالجدية، مع وجود المبنى الكائن في المنتصف ليشرف على المبنيين الآخرين، وهو مسجل كمبنى ذو تراث معماري طبقا لقانون 144 لسنة 2006.