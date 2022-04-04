قصة أول سيارة ملاكي دخلت مصر.. وسبب توقف الخديوي عباس حلمي عن القيادة

طبقا لآخر إحصاء صادر عن الجـهــاز المركــزي للتعبئـة العامة والإحصـاء، لحصـر المركـبات المرخـصة في مصر، في نهاية 2021، بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بجميع المحافظات نحو 10.8 مليـون مركبة، لكن متى بدأ دخول السيارات إلى الأراضى المصرية، وما أبرز الماركات التي كانت متاحة في ذلك الوقت، ومن أول الأشخاص الذين تمنكنوا من اقتناء السيارات؟.

بدأ استيراد السيارات الملاكي الخاصة في مصر أواخر القرن الـ19 بأعداد قليلة جدا، وذلك على سبيل التجربة والتعرف عليها، وجرى استيرادها من فرنسا ومن ماركة رينو وهي الماركة الوحيدة التي كانت متوفرة في ذاك الوقت.

أول من اقتنى سيارة ملاكي في مصر

وأضاف الباحث فتحي حافظ الحديدي، في كتابه «الأصول التاريخية لمؤسسات الدولة والمرافق العام بمدينة القاهرة»، والصادر عن دار المعارف، أن أول من اقتناها كان الخديوي عباس حلمي الثاني، فقد كان يشاهد حتى سنة 1909 وهو يقود سيارته الخاصة في شوارع وسط القاهرة، وكان يستخدمها في التنقل بين قصر عابدين «مقر الحكم» وبين قصر القبة «مقر السكن العائلي»، كما كان يستخدمها في زيارة دار الأوبرا التي كان يداوم على مشاهدة مسرحياتها، وقد اجتمع مجلس النظار، وأوفد رئيس الوزراء قصر عابدين ملتمسا من الخديوي الكف عن قيادة السيارة تخوفا على حياته فوافق الخديوي، وكان ذلك بداية وظيفة سائق السيارة.

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أما أول من اقتنى السيارة الملاكي الخاصة من خارج الأسرة المالكة فكان المدعو محمد خورشيد بك معاون البوليس بنظارة الداخلية، وقد اشتراها حينما كان في رحلة بأوربا في أواخر القرن الـ 19، وعاد بها على ظهر الباخرة إلى مصر، فلم تكن تباع داخل مصر آنذاك.

تعريب كلمة أوتوموبيل

أما أول من ترجم الكلمة الفرنسية أتوموبيل إلى اللغة العربية بكلمة سيارة فكان أحمد زكي باشا وهو الذي لقب بشيخ العروبة، وكان ذلك في اقتراح نشره في جريدة مصر بتاريخ 9 /7/ 1901، كما أنه هو أيضا ربما كان أول من سافر إلى الإسكندرية بالسيارة وذلك في صباح 25 /10/ 1912، وكان معه شخص آخر راكبا موتوسيكل ثم عاد نهاية النهار.

وكان استيراد السيارات إلى مصر في هذه الفترة على سبيل التجربة، وقد نجحت تجربتها فزاد الإقبال عليها، حتى أنه بسبب زيادة أعدادها وطبيعتها المختلفة، أنشأت حكمدارية العاصمة في سنة 1914 قسما بها أسمته قلم المرور وهو نواة الإدارة العامة للمرور الموجودة حاليا.