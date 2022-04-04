برلماني: الدولة تسهل تقديم الخدمات لكبار السن.. ونناقش قانونا لحماية حقوقهم

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدكتور عبد الهادي قصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي قدّم قانونا لحماية حقوق المسنين، وتم مناقشته في الشيوخ وينتظر الموافقة النهائية عليه من المجلس.

الالتزام برعاية المسنين

وأضاف «فتحي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض عبر القناة الأولى، المذاع مساء اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدستور المصري في مادته 83 ينص على التزام الدولة بحقوق المسنين ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وترفيهيا لتوفير حياة كريمة، مبينا أن أغلب المسنين أكدوا على حاجتهم لتأمين صحي شامل وسيتم تطبيق ذلك وحدث تفريق بين المسن والمسن الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن المسن الذي يبدأ عمره من 65 سنة.

تسهيل حصول كبار السن على الخدمات

وأوضح وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن كبار السن أشاروا إلى صعوبة حصولهم على الخدمات وحاجتهم للوقوف في طوابير وتم حل ذلك من خلال إيجاد شبابيك لكبار السن، موضحا أن الدولة تتجه لتدريب شباب عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي ويطلق عليه رفقاء المسن من أجل مساعدة كبار السن في البيوت وتقديم الخدمة لهم إذا لم يستطيعوا الحصول عليها بأنفسهم.

الضرائب في دور المسنين

وأكد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه يوجد 169 دارا تخدم مراكز المسنين، مشيرا إلى أن قانون العقوبات تم تعديله من أجل تصعيب إدخال الأبناء لآبائهم دور المسنين، كما تم إعفاء الأشخاص من دفع الضرائب إذا أردوا فتح دور مسنين، ولا يتم إجبار المسن على البقاء في الدار، وأيضا ستتكفل الدولة بالمسن غير القادر على دفع مصاريفه.