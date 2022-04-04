مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الاثنين 3 رمضان في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 3 من شهر رمضان المبارك في محافظة السويس، وكذلك مواقيت الصلوات الأخرى التي يلتزم بها المصلون المسلمون خلال اليوم والليلة.

ويبحث أهالي محافظة السويس عن مواقيت الصلوات بصفة دائمة خلال الشهر الكريم، خاصة أذاني المغرب والفجر، حتى يستعدوا للإفطار وكذلك تناول وجبة السحور.

موعد أذان المغرب فى السويس اليوم الاثنين 3 رمضان

وتضمن بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، والذي سيكون في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق حسب التوقيت المحلي لمدينة السويس.

مواقيت الصلاة وموعد الشروق في ثالث أيام رمضان

وأشار بيان الهيئة المصرية العامة المساحة أيضاً إلى أنه بحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس فإن موعد أذان الفجر سيكون في تمام الساعة 4:07 صباحا، والشروق في 5:36 صباحاً، أما أذان الظهر فموعده في تمام الساعة 11:53، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:25 مساءً، أما موعد أذان المغرب ففي الساعة 6:10، بينما موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:29 مساءً.

ويمتد وقت السحور، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة، لما قبل أذان الفجر بـ15 دقيقة، ما يشير إلى أن وقت الإمساك كما هو محدد سيكون الساعة 3:58 صباحاً.