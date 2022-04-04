أنشطة مكثفة لقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر مارس

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددًا من الأنشطة والفعاليات خلال شهر مارس، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

ونظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعين لإدارة الأزمات بكلاً من أسوان والأقصر بالتعاون مع أجهزتهما التنفيذية للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد بما لديهما من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة، وذلك بواسطة فرض بعض السيناريوهات المختلفة بما يهدف إلى تحقيق التنسيق المتكامل مع الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمات والاستغلال الأمثل لموارد المحافظة.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددًا من الزيارات لطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس والوزارات والمديريات إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية لمتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات تنفذها الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين، إضافة إلى تنظيم معسكر معايشة لفرق الطلائع الكشفية بقيادة قوات الصاعقة بهدف التوعية المعرفية لما يبذله رجال الصاعقة من جهود وتضحيات لحماية الوطن.

وفي إطار تنمية روح الولاء والانتماء لدى طلائع مصر من طلبة الجامعات المصرية نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددًا من الندوات التثقيفية بجامعات «قناة السويس، وأسوان، والأقصر، والعريش، وبورسعيد، وحلوان» وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورؤساء الجامعات وقد تم خلال الندوات إلقاء عدد من المحاضرات كذلك تنفيذ مجموعة من الأعمال الفنية الوطنية بواسطة طلبة الجامعات.

وفي سياق متصل، جرى تنظيم لقاء توعية بواسطة قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري لضباط وضباط صف وجنود قطاع تأمين شمال سيناء وذلك على هامش تنظيم ندوة لجامعة العريش حاضر فيه الكاتب السياسي والإعلامي أحمد محمود المسلماني والدكتور أسامة السيد الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، استعرض خلالها عددًا من الموضوعات والقضايا من المنظور الديني والسياسي.

وألقى خلال الندوات قائد قوات الدفاع الشعبي العسكري كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى المخاطر والتحديات التي تواجه الشباب، والدور الذي تقوم به الدولة المصرية بما يهدف إلى توفير سبل العيش الكريم للمواطن المصري.

وفي نهاية الندوات، تمّ تكريم عدد من أسر الشهداء وعدد من ذوي الهمم وتبادل الدروع واختتمت جميعها بالسلام الوطني لمصر.