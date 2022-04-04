مصرع وإصابة 4 في تصادم سيارة بدراجة نارية بالمنوفية.. سقطتا في ترعة

لقي شخص مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون، في حادث اصطدام سيارة مع دراجة نارية، في مركز تلا بمحافظة المنوفية، وسقطت السيارة والدراجة النارية في ترعة بجانب الطريق.

نقل الجثة للمشرحة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونُقل المصابون الثلاثة إلي مستشفي مركز تلا، وتم التحفظ على جثمان الشخص المتوفى في مشرحة المستشفى، ووُضع تحت تصرف جهات التحقيق.

مصدر طبي: اشتباه في نزيف داخلي

وأكد مصدر طبي في مستشفى تلا المركزي لـ«الوطن»، أن المصابين حالتهم الصحية غير مستقرة، ويتلقون كامل الرعاية الطبية من الأطقم المتواجدة في المستشفى، موضحا أن الإصابات عبارة عن كدمات متفرقة واشتباه في نزيف داخلي .

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بوقوع حادث بدائرة المركز، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة تحقيقاتها في الواقعة.