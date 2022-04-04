تحرير 25 مخالفة تموينية بقريتين في ملوي بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

تحرير 25 مخالفة بقريتي تونا الجبل ودروة بملوي

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملات على الأسواق ومحلات السلع الغذائية بأنواعها لضبط الأسواق والتأكد من مدى توافر السلع الغذائية بجودة وبأسعار مناسبة للمستهلك بقريتي تونا الجبل ودروة، حيث تم المرور على محلات السلع الغذائية بأنواعها والمخابز ومحلات الجزارة والتأكد من صلاحيتها والإعلان عن أسعارها والشهادات الصحية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ما أسفر عن تحرير 25 محضرا ومخالفة تموينية متنوعة.

حملات تموينية لمتابعة الأسواق والمخابز البلدية

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية، في تنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ الحملات التموينية لمتابعة الحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وانتظام العمل بالمشروعات بالقرى والأحياء.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، أعمال تطوير وتجميل مدخل الوحدة المحلية بقرية ابوجرج على الطريق الدائرى والتى شملت زرع اعمدة انارة على جانبي الطريق وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير مداخل القرى وإنارة الطرق تيسيراً على المارة من المواطنين والسيارات.

وفى مركز أبوقرقاص، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة للنظافة والتجميل وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع كما شملت الحملة صيانة الكشافات وأعمدة الإنارة .