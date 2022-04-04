«البنك الأهلي» يوزع 50 جنيها على جميع العملاء.. بشرط واحد

أعلن البنك الأهلي المصري أحد البنوك الوطنية عن حملة جديدة شرع في تطبيقها بداية من الأول من أبريل الحالي لدعم العملاء الجدد المشتركين في خدمة الفون كاش، وأكد البنك الأهلي المصري عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أن الحملة مستمرة حتى نهاية العام الحالي 2022.

الحملة تنتهي في 31 ديسمبر المقبل

وقال البنك الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إن الحملة الجديدة التي انطلقت في مطلع الشهر الحالي مخصصة لدعم العملاء الجدد المشتركين في الخدمة البنكية «فون كاش» ستستمر حتى 31 ديسمبر 2022.

50 جنيها إضافية على محفظة فودافون كاش عند إجراء معاملة بـ 10 جنيهات

وأوضح البنك الأهلي أنه على المشتركين الجدد في خدمة فودافون كاش عند تفعيل الخدمة الجديدة واستخدام محفظة البنك عبر فون كاش وقيام العميل بأي معاملة مالية معينة بقيمة تبدأ من 10 جنيهات فأكثر سيتم إضافة جائزة مالية قدرها 50 جنيها مصريا بشكل فوري على رصيد المحفظة.

وتابع «البنك الأهلي» أن من حق العميل الجديد بمحفظة «فون كاش» الحصول على الجائزة المالية في جميع المعاملات المالية متضمنة في نطاق شروط الحملة ماعدا استقبال الأموال.

وأشار البنك الأهلي إلى أنه يحق للعميل الذي تنطبق عليه الشروط الحصول على «الجائزة» مرة واحدة فقط خلال فترة الحملة، لافتاً إلى أنه سيتم إضافة المبلغ على محفظة الفون كاش أسبوعيا وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الحملة.

الحق في الجائزة يسقط بعد مرور 3 أشهر

وأكد البنك الأهلي المصري أن حق العميل في الاستفادة بالحملة يسقط في حالة مرور ثلاثة اشهر دون قيام العميل بتفعيل الخدمة لافتاً إلى تطبيق كافة الشروط والأحكام التي يطبقها البنك الأهلي المصري.